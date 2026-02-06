HIFK:n puolustajalupaus Aron Kiviharju loukkaantui ikävällä tavalla Kärpät-ottelun avauserän lopussa. Hänet jouduttiin taluttamaan väliaikaisesti koppiin.
Kiviharju sai puolustustilanteessa Kärppien Roni Hirvosen terävän rannelaukauksen päähänsä.
21-vuotias puolustaja jäi tuskissaan jään pintaan. Peli keskeytettiin, ja Kiviharju talutettiin pois kaukalosta.
Nuorten Leijonien kapteeninakin toiminut pelaaja selvisi säikähdyksellä, sillä hän palasi vaihtopenkille ottelun toiseen erään.
Voit katsoa tilanteen pääkuvan videolta.