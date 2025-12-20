Suomen yhdistetyn kärkinimet onnistuivat mainiosti maailmancupin Ramsaun normaalikisan mäkiosuudella. Heta Hirvonen, Minja Korhonen ja Ilkka Herola ovat kaikki mukana taistelussa palkintokorokesijoista.

Herola venytti miesten mäkiosuudella toiseksi ja lähtee 48 sekuntia perässä ylivoimaisen ykköstilan napannutta Thomas Retteneggeriä. Herola venytti 91 metrin hypyn. Muista suomalaisista Otto Niittykoski lähtee minuutin ja 44 sekuntia kärkeä perässä, Eero Hirvosella eroa on 2.04, Wille Karhumaalla kuusi sekuntia enemmän ja Herman Happosen hiihto-osuus lähtee kaksi minuuttia ja 38 sekuntia kärkeä perässä.

Heta Hirvonen ja Minja Korhonen pääsevät hyvistä asemista hiihto-osuudelle naisten kilpailussa. Hirvonen venytti normaalimäestä 91 metriä ja oli mäkiosuuden viides. Korhonen leiskautti 88,5 metriä ja on seitsemäntenä. Molemmilla on eroa norjalaiskärki Ingrid Låteen alle puolitoista minuuttia. Hirvosella on eroa palkintokorokesijaan kymmenen ja Korhosella 15 sekuntia.

Anna Kerko oli mäkiosuuden 24:s ja lähtee matkaan kolmen minuuttia ja 39 sekuntia kärkeä perässä. Viiden kilometrin hiihto-osuus alkaa kello 16.30. Miesten kymmenen kilometrin pätkä hiihdetään kello 15.45 alkaen.