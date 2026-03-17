Jääkiekon SM-liigan ennätyserotuomari Antti Boman viheltää uransa viimeisen pääsarjan runkosarjan ottelun tiistai-iltana ottelussa HIFK–Pelicans.
Boman on viheltänyt enemmän otteluita Liigassa kuin yksikään toinen päätuomari. Tuhannen pelin raja meni rikki maaliskuussa 2025.
– Ei tämä enää tunnu haikealta. Lopettaminen on ollut pidempään tiedossa ja siihen on ehtinyt valmistautua, Boman sanoi Liigan verkkosivuilla.
Boman aloitti Liigassa päätuomarina syksyllä 2007. Hänen lisäkseen vain yksi toinen päätuomari, Timo Favorin, on yltänyt yli tuhanteen otteluun Liigassa.
Boman on palkittu yhdeksän kertaa peräkkäin Liigan parhaana erotuomarina pääsarjapelaajien äänestyksessä.
– Kyllähän se hyvältä tuntuu, kun palaute tulee juuri pelaajilta. Heitä varten tätä työtä tehdään, Boman sanoi.
