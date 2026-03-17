Ronnie O'Sullivan arvostaisi sen snookeruransa suurimmaksi saavutukseksi, jos hän saisi palautettua pelinsä 50-vuotiaana huippuaikojensa tasolle.

O'Sullivan on linjannut aiemmin, että hän haluaa antaa itselleen vielä mahdollisuuden tavoitella ennätyksellistä kahdeksatta MM-titteliä. Vaikka englantilainen on lajin kaikkien aikojen lahjakkain ja paras pelaaja, aika tämän saavuttamiseen alkaa vääjäämättä käydä vähiin.

Viime vuosina O'Sullivan on pelannut erittäin vähän kilpasnookeria. Maanantaina hän voitti Adam Muirin erin 5–1 World Open -turnauksen avauksessa, mikä oli hänelle ensimmäinen kisaottelu sitten helmikuun alun.

– Tulin tänne (Kiinan Yushaniin) viikkoa aiemmin, jotta voin harjoitella rauhassa. Tiedän, etten ole pelannut paljon turnauksia, mutta olen tehnyt töitä, koska pelini on ollut niin huonoa, O'Sullivan kommentoi BBC:n mukaan.

– Olen päättänyt hyökätä toden teolla tähän haasteeseen. Minulla on oikeastaan yksi mahdollisuus jäljellä. Itseluottamukseni on ollut alamaissa viimeiset kolme vuotta. Teen nyt töitä sen parissa, että saisin rentoutta lyöntiini.

O'Sullivan kokee, että vapauden ja rentouden tunne lyönneissä on avain uran jatkumiseen. Hän kertoo kokeilleensa erästä lyöntimetodia viime vuosina, mutta on huomannut, ettei se toimi hänellä lainkaan.

– Olen tehnyt kulisseissa töitä enemmän kuin koskaan. Olen purkanut tekemistäni osiin ja orientoitunut uudestaan.

– Sanoin hiljattain ystävälleni, että jos nousen tästä, se olisi suurin saavutukseni snookerissa. Jos saisin saman tunteen kuin 6–7 vuotta sitten, se ylittäisi kaikki.

– Tiedän, että se on erittäin haastavaa, mutta en lopeta uraani sen takia, että joku yrittämäni asia ei toiminut. Palaan pelaamaan vaistoillani, O'Sullivan summaa.

O'Sullivanin edellinen turnausvoitto on tammikuulta 2024. Viimeisimmän maailmanmestaruutensa hän saavutti keväällä 2022.