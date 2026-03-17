Droonihyökkäyksessä ei kerrota loukkaantuneen suurlähetystön henkilökuntaa.

Irakin pääkaupunki Bagdadissa sijaitsevaan Al-Rasheed-hotelliin kohdistui maanantai-iltana drone-hyökkäys.

Hotelli sijaitsee niin sanotulla vihreällä vyöhykkeellä (Green zone), jossa on useita hallinnon rakennuksia ja suurlähetystöjä. Hotelli sai hyökkäyksessä vaurioita.

Al-Rasheed-hotellissa sijaitsee myös Suomen suurlähetystö. Suomen ulkoministeriö vahvistaa MTV Uutisille, että drone-hyökkäys kohdistui samaan rakennukseen.

– Edustuston henkilökunta on kunnossa ja ulkoministeriöllä on heihin yhteys, ulkoministeriö kertoo.

Ulkoministeriön mukaan se arvioi tällä hetkellä jatkuvasti edustustojensa toimintakykyä kriisitilanteessa. Se toteaa, että turvallisuustilanne on tällä hetkellä Lähi-idässä ja Persianlahdella heikentynyt.

Uutiskanava Reutersin jakama video tapahtumapaikalta näyttää, kuinka hotellille saapui iskun jälkeen paljon viranomaisten hälytysajoneuvoja.

Toistaiseksi yksikään taho ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi. Useat Yhdysvaltain diplomaattisia kohteita vastaan tehdyt hyökkäykset on kuitenkin liitetty Iranin tukemiin asellisiin ryhmiin.

Myös Yhdysvaltain suurlähetystöön iskettiin

Ulkoministeriö ilmoitti elokuun lopulla vuonna 2018 suurlähetystön avaamisesta Bagdadiin. Sitä ennen Suomella oli ollut vuodesta 2016 alkaen kiertävä suurlähettiläs Irakissa. Kiertävän suurlähettilään asemapaikka on Helsingissä. Suomi oli sulkenut suurlähetystönsä Irakissa vuonna 1991.



Irakiin on tehty lennokki-iskuja sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat parisen viikkoa sitten sodan Irania vastaan. Irak on Iranin naapurimaa.



Eräs virkamieslähde sanoi, että Yhdysvaltain Bagdadin-suurlähetystö päätyi varhain tiistaina niin ikään iskun kohteeksi.

Ainakin neljä ihmistä kuoli asuintaloon kohdistuneessa iskussa Bagdadissa. Asiasta kertoivat irakilaiset virkamieslähteet varhain tiistaiaamuna.

Virkamiehen mukaan lähetystöä vastaan iskettiin kolmella droonilla ja neljällä raketilla. Ainakin yksi drooni oli hänen mukaansa lentänyt sisälle rakennukseen.