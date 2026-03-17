Sähköisiä Suomi.fi-viestejä käyttää jo nyt yli 2,6 miljoonaa suomalaista.

Suomalaisten saama viranomaisposti muuttuu huhtikuun puolivälistä alkaen pääosin sähköiseksi. Muutos ei vaadi palveluiden käyttäjiltä erityisiä toimenpiteitä.

Lain voimaantulon jälkeen palveluissa, kuten esimerkiksi Kelassa tai Verovirastossa, sähköisesti asioivat ohjataan ottamaan käyttöön digitaaliset Suomi.fi-viestit.

Jos ei käytä viranomaisten digipalveluita tai vahvaa tunnistautumista, mikään ei muutu ja viranomaisposti tulee jatkossakin paperisena.

Muutos koskee viranomaisten verkkopalveluihin tunnistautuvia täysi-ikäisiä ihmisiä.

Kärjistettynä viranomaisposti on sähköinen, jos asiointikin on digitaalista. Mikäli verkkopalveluihin ei kirjaudu sähköisesti, ei viranomaispostikaan muutu sähköiseksi.

– Viranomaisten kanssa voi jatkossakin asioida haluamallaan tavalla, joko digitaalisesti, puhelimitse tai käymällä paikan päällä. Ketään ei velvoiteta digiasiointiin, sanoi valtiovarainministeriön ICT-johtaja Jarkko Levasma asiasta tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Paperiposti ei muutu digipostiksi salaa

Viranomaiset rauhoittelevat, että kukaan ei tietämättään siirry paperipostin saajasta digiviestien vastaanottajaksi.

Sähköinen Suomi.fi-postilaatikko luodaan aina digipalveluihin kirjautuessa vahvalla tunnistautumisella, eikä se tule käyttöön automaattisesti tai henkilön tietämättä.

Suomi.fi-palvelun käyttöönoton yhteydessä käyttäjää pyydetään antamaan sähköpostiosoite ilmoitusten vastaanottamista varten.

Suomi.fi-palveluun tulevista viesteistä saa ilmoituksen joko sähköpostilla tai mobiililaitteen sovelluksesta.

Tietoturvasyistä viesti-ilmoituksissa ei ole itse viranomaisviestiä, vaan sen lukeakseen on kirjauduttava kyseisen viranomaisen verkkopalveluun.

Viranomaisposti ei tule samanaikaisesti sähköisenä ja paperisena.

Paperipostin saajaksi voi myös siirtyä takaisin, vaikka olisi saanut digitaalista postia aiemmin. Valinnan voi tehdä Suomi.fi-viestien asetuksissa joko mobiililaitteen sovelluksessa tai verkkoselaimella.

Muutos ei lähtökohtaisesti kosketa alaikäisiä, edunvalvonnassa olevia tai heitä, joilla on vahvistettu edunvalvontavaltuutus.

Viranomaisten mukaan digipalveluille tarvitaan vaihtoehtoja jatkossakin, sillä kaikilla ei ole esimerkiksi digiasiointiin sopivia laitteita tai osaamista.

Muutokseen on tarjolla myös apua ja tukea sitä haluaville esimerkiksi Suomi.fi-palvelujen neuvonnassa.

Huijausyritykset mahdollisia

Kuten kaikessa sähköisessä asioinnissa, rikolliset voivat yrittää huijata myös Suomi.fi-palvelun nimissä.

Viranomaiset muistuttavat, että mitään Suomi.fi-palvelun nimissä sähköpostiin tulevia linkkejä ei tulisi klikata. Oikean Suomi.fi-palvelun viesteissä tai sähköposti-ilmoituksissa ei ole linkkejä mihinkään palveluun.

Suomi.fi-palvelu ei myöskään lähetä tekstiviestejä, Whatsapp-viestejä tai muita pikaviestejä.

Huijausta epäiltäessä voi kirjautua omalle tililleen verkossa osoitteessa suomi.fi/viestit tai avata mobiililaitteessa Suomi.fi-sovelluksen ja tarkistaa sieltä, onko viranomaiselta oikeasti tullut viesti.

Nopeutetaan tiedonkulkua ja haetaan säästöjä

Digi- ja väestötietoviraston mukaan sähköisiä Suomi.fi-viestejä käyttää jo nyt yli 2,6 miljoonaa suomalaista.

Huhtikuun puolivälin jälkeen Suomi.fi-viestien saajiksi odotetaan 1,8:aa miljoonaa käyttäjää lisää.

Valtiovarainministeriön arvio on, että uudistuksella saavutetaan kymmenien miljoonien eurojen vuosittainen säästö suuren määrän paperipostia muuttuessa sähköiseksi.

Digimuutoksen tarkoituksena on lisäksi muun muassa nopeuttaa tiedonkulkua viranomaisten ja kansalaisten välillä.

– Samalla viranomaismenettelyt tehostuvat, käsittelyajat lyhenevät ja hallinnollinen työ vähenee. Suomi.fi-palveluun voi antaa myös asiointioikeuksia, mikä helpottaa esimerkiksi iäkkäiden tilannetta, sanoi Levasma.

Jo viime vuonna Suomi.fi-palvelussa lähetettiin yli 28 miljoonaa sähköistä viranomaisviestiä. Yhteensä sähköisiä ja paperisia viranomaisviestejä lähetettiin viime vuonna lähes 38 miljoonaa.

Uudistuksen seuraavassa vaiheessa viranomaisten sähköisiä tiedoksiantoja olisi mahdollista saada myös kaupallisiin digipostipalveluihin.

Kaupallisten digipostipalveluiden mukaan ottamista perustellaan muun muassa sillä, että se tukee kansalaisten valinnanvapautta ja käyttökokemusta.