Aivokalvontulehdusepidemia leviää Britanniassa.
Kentin alueella Kaakkois-Englannissa on raportoitu useita aivokalvontulehdustapauksia, kertoo BBC.
Uutinen on ollut suuri puheenaihe Britanniassa viime päivinä.
Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen tulehdukseen ja ainakin 11 ihmisen kerrotaan olevan sairaalahoidossa.
Toinen kuolleista on Kentin yliopistossa opiskellut 21-vuotias opiskelija ja toinen naapurikaupunki Favershamissa opiskellut 18-vuotias opiskelija.
Britannian terveysturvallisuusvirasto on vahvistanut, että Kentin tartunnoissa on kyse vakavammasta aivokalvontulehdusmuodosta eli bakteerin aiheuttamasta tulehduksesta. Lisätietoa aivokalvontulehduksista alempana faktalaatikossa.
Tulehdukseen sairastuneet ovat BBC:n mukaan pääasiassa 18–21-vuotiaita.
BBC:n haastattelemien terveysasiantuntijoiden mukaan bakteerien aiheuttama aivokalvontulehdus on Britanniassa yleisempi. Vauvoille ja pikkulapsille on ruvettu antamaan automaattisesti rokote sitä vastaan vuonna 2015. Kentissä sairastuneet eivät siten olisi kyseistä rokotetta saaneet.
Epidemia levisi mahdollisesti Canterburyssa järjestetystä massatapahtumasta, BBC kirjoittaa.
Britannian terveysturvallisuusvirasto on ollut yhteydessä yli 30 000 oppilaaseen, koulujen henkilökuntiin sekä perheisiin Kentin alueella.
Mikä aivokalvontulehdus on?
Aivokalvontulehdus eli myös meningiitti on bakteerien tai virusten aiheuttama aivoja peittävän kalvon tulehdustila.
Bakteerien aiheuttama infektio on vakava ja niihin liittyy merkittävä kuolleisuus, virustapauksissa tulehdus on lievempi.
Aikuisilla tavallisimpia bakteeritartuntoja aiheuttavat pneumokokki-, meningokokki- ja listeria-bakteerit. Pneumo- ja meningokokkibakteereja vastaan on rokote.
Tyypillisiä oireita ovat korkea kuume, päänsärky, oksentelu, väsymys, valonarkuus, niskajäykkyys.
Bakteeritartunta vaatii aina kiireellistä sairaalahoitoa sekä suonensisäistä antibioottihoitoa.
Bakteerin aiheuttama aivokalvontulehdus on harvinainen Suomessa.
Lähde: Terveyskirjasto