Marius Borg Høibyn oikeudenkäynti päättyy tällä viikolla – syyttäjä: "Rangaistus voi olla 16 vuotta vankeutta" 10:22 Tästä Norjan "bonusprinssin" oikeudenkäynnistä on kyse. Julkaistu 17.03.2026 14:42 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Norjan bonusprinssi Marius Høibyn oikeudenkäynti tulee päätökseensä tällä viikolla. Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn, 29, oikeudenkäynnin loppupuheenvuorot kuullaan tällä viikolla Oslon käräjäoikeudessa. "Bonusprinssiä" syytetään kaikkiaan 38 rikoksesta, muun muassa neljästä raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään hänen entisen tyttöystävänsä Nora Hauklandin pahoinpitelystä. Haukland kertoi oikeudessa, että Høiby huoritteli, uhkaili, manipuloi häntä ja käytti häntä kohtaan fyysistä väkivaltaa. Høiby on myöntänyt syyllisyytensä osaan rikoksista, mutta kiistää vakavimmat syytteet, kuten raiskaustapaukset. Lue lisää: Prinsessa Mette-Maritin Marius-poika astui oikeuden eteen syytettynä järkyttävistä rikoksista Syyttäjä Sturla Henriksbø aloitti oikeudenkäynnin viimeisen viikon omalla puheenvuorollaan maanantaina. Asiasta uutisoi muun muassa .

– Marius Borg Høiby ei ole hirviö. Kukaan meistä ei ole. Olemme kaikki ihmisiä, joilla on hyvät ja huonot puolensa.

– Häntä ei pitäisi tuomita sen perusteella, kuka hän on, vaan sen perusteella, mitä hän on tehnyt, Henriksbø sanoi puhuessaan tuomaristolle.

Hän kuvaili, kuinka Marius Borg Høiby ei kunnioita sääntöjä ja normeja.

Lopuksi syyttäjä totesi, että todistusaineisto Marius Borg Høibyä vastaan nostetuissa syytteissä on "erittäin vahva" ja että rikoksista voidaan määrätä enintään 16 vuoden vankeusrangaistus. Vielä ei ole selvää, aikooko Henriksbø vaatia tätä rangaistusta.

Oikeudenkäynti alkoi 3. helmikuuta ja sen on määrä kestää 19. maaliskuuta asti.

Henriksbø kävi maanantaina läpi kaikki neljä raiskaustapausta, joista Høibya syytetään. Kaikkia raiskaustapauksia yhdistää syyttäjän mukaan se, että naiset ovat tapahtumahetkellä nukkuneet tai olleet päihtyneitä eivätkä ole voineet puolustautua tilanteessa.

2018: Juhlat Skaugumissa



Ensimmäisen raiskauksen väitetään tapahtuneen Skaugumissa vuonna 2018 pidettyjen juhlien jälkeen.

Høibyn syytetään raiskanneen ja pahoinpidelleen naisen kruununprinssi Haakonin ja Mette-Maritin asuinpaikassa.

Syyttäjä uskoo, että Høiby pahoinpiteli naista eikä tämä ei kyennyt vastustamaan tekoa unen ja/tai päihtymyksen vuoksi. Häntä syytetään raiskauksesta ilman yhdyntää.

Nainen itse on selittänyt kokeneensa tapahtuneen "todellisena petoksena" ja "shokkina", kun hän näki videomateriaalin väitetystä pahoinpitelystä. Videot löydettiin Høibyn puhelimesta, kun poliisi aloitti tutkinnan syksyllä 2024.

Høiby kiistää kaiken rikosoikeudellisen vastuunsa. Hän sanoi, ettei "makaa naisten kanssa, jotka eivät ole hereillä".

2023: Lofotenin nainen

Seuraava syytekohta koskee väitettyä raiskausta, jossa uhrina olisi ollut niin sanottu Lofotenin nainen lokakuussa 2023.

Syyttäjälaitos on nostanut Høibyä vastaan syytteen raiskauksesta, johon liittyi yhdyntää kyseisen naisen kanssa. He tapasivat kruununprinssi Haakonin kanssa tehdyn Lofooteille, Henningsværiin suuntautuneen matkan aikana.

Tästäkin tapauksesta on olemassa videomateriaalia, jota on esitetty oikeudessa. Kyseessä on lyhyt, 4,9 sekunnin pituinen video. Nainen on kertonut, että hän ja Høiby harrastivat ensin yhteisymmärryksessä seksiä useita kertoja ja että hän heräsi myöhemmin samana yönä siihen, että Høiby oli yhdynnässä hänen kanssaan ilman yhteisymmärrystä.

Kun nainen oli ensimmäistä kertaa poliisin kuulustelussa, hän kiisti, että mitään rangaistavaa olisi tapahtunut. Høiby kiistää syyllisyytensä. Hän väittää, että kaikki seksi sinä yönä oli vapaaehtoista, ja katsoo, että nainen oli hereillä.

2024: Jatkot Oslossa Länsi-Oslossa

Kolmannen väitetyn raiskauksen kerrotaan tapahtuneen pääsiäisenä 2024.

Syyttäjä uskoo, että voidaan todistaa, että Høiby raiskasi naisen ilman yhdyntää sinä yönä. Henriksbø uskoo, että yön videot tukevat naisen selitystä.

Nainen itse on kertonut, kuinka hän tapasi Høibyn jatkoilla. He pitivät hauskaa yhdessä ja menivät sitten hänen asuntoonsa, jossa he harrastivat yhteisymmärryksessä seksiä.

Tämän jälkeen nainen ilmaisi olevansa väsynyt ja haluavansa nukkua. Oikeudessa hän kuvaili, että hän tunsi sitten valonvälähdyksen nukkuessaan ja että hän oli järkyttynyt nähdessään videot itsestään poliisikuulustelussa kahdeksan kuukautta myöhemmin.

Høiby kiistää kaiken rikosoikeudellisen vastuunsa. Hän ei huomannut naisen nukahtaneen missään vaiheessa, hän selitti oikeudessa.

2024: Yö hotellissa

Viimeinen syytekohta koskee väitettyä raiskausta marraskuussa 2024. Tapahtumat sijoittuvat uhrin hotellihuoneeseen Oslossa.

Syyttäjäviranomaiset katsovat, että Høiby raiskasi naisen ilman yhdyntää sinä yönä. Tunteja aiemmin nainen ja Høiby olivat tavanneet ensimmäistä kertaa yhteisen tuttavan järjestämissä jatkobileissä. Poliisi on löytänyt Høibyn puhelimesta 27 videota hotelliyöstä, joiden syyttäjä on todennut osoittavan sekä vapaaehtoista että pakotettua seksiä.

Nainen on kertonut, että hän ja Høiby harrastivat yhteisymmärryksessä seksiä useita kertoja sinä yönä ja että hän sitten ilmaisi haluavansa nukkua. Sen jälkeen yö muuttui naisen mukaan "sumeaksi". Hän kuvaili myös tunnetta, että Høiby "teki jotain alhaalla".

Høiby kiistää syyllisyytensä. Oikeudessa hän on kertonut mukavasta yöstä, jossa oli paljon seksiä, ja että hänen mielestään naisen on täytynyt huomata, että hän kuvasi. Høiby ei muista, että he olisivat nukkuneet.

