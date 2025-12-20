Yhdistetyn suomalaistähti Ilkka Herola sijoittui seitsemänneksi yhdistetyn maailmancupin osakilpailussa Ramsaussa.
Herola lähti hiihto-osuudelle erinomaisista asetelmista ollen mäkiosuuden toinen. Suomalaisen mono ei kuitenkaan ollut lauantaina parhaalla syönnillään, joten takaa tullut joukko ajoi suomalaisen nopeasti kiinni.
Lopulta Herola oli kisassa seitsemäs. Hän jäi kisan voittaneesta Vinzenz Geigerille 15,3 sekuntia. Norjan Jens Luraas Oftebro oli toinen (+0,1) ja Itävallan Johannes Lamparter kolmas (+8,4).
Eero Hirvonen sijoittui kilpailussa 19:nneksi (+1.35,2). Hän lähti ladulle sijalta 35.
Muista suomalaisista Herman Happonen oli 37:s (+2.36,5) ja Wille Karhumaa 52:s (+3.44,7). Otto Niittykoski ei startannut hiihto-osuudelle lainkaan.