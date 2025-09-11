Helsinkiläisäidin luottamus päiväkotiin mureni täysin, kun hänen taaperonsa karkaaminen salattiin kuukaudeksi.

Helsinkiläinen Anne haki helteisenä päivänä 2,5-vuotiaan tyttärensä kaupungin ylläpitämästä päiväkodista heinäkuisena perjantaina. MTV Uutisiin yhteyttä ottanut äiti kertoo, että lapset oli viety hoitopaikan viereiseen leikkipuistoon, jossa on kahluuallas.

Vanhempia oli ohjeistettu pakkaamaan lapsille uimapuvut matkaan. Erilaiset päiväretket ovat tavanomaisia päiväkotiarjessa.

– Tiesin jo ennalta, ettei tyttäreni varmastikaan halua osallistua vesileikkeihin, äiti kertoo.

Hoitopäivän jälkeen äidin kanssa vaihdettiin tavalliseen tapaan päivän kuulumiset.

– Hain tyttäreni päivällä tarhasta ja henkilökunta kertoi minulle, että päivä sujui hyvin. Uimaan ei tyttäreni osallistunut ja hän oli ollut keinumassa leikkipuiston hoitajan kanssa.

Tässä jutussa äidin nimi on muutettu lapsen yksityisyyden suojelemiseksi.

Anne ihmettelee, miksi lapset vietiin alueelle, jossa ei ollut aitoja.Lehtikuva

Arki jatkui normaaliin tapaan

Noin kuukausi vierähti ja Anne vei lastaan tavanomaiseen tapaan hoitoon. Eräänä päivänä hän kävi tutussa leikkipuistossa, jossa toteutetaan myös maksutonta Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan perustuvaa leikkipuisto-ohjausta.

Helsingissä leikkipuistoksi kutsutaan puistoa, jossa on rakennus sisätiloineen ja piha-alue leikkivälineineen. Leikkipuiston koulutetut ohjaajat järjestävät ja ohjaavat toimintaa. Yhdessä toimimalla ja toisemme huomioimalla luomme kaikille turvalliset ja mukavat leikit, kaupunki kuvailee toimintaa verkkosivuillaan.

Tutuksi tullut puisto-ohjaaja oli palannut lomiltaan ja tuli tervehtimään tuttua äitiä ja lasta.

– Ensiksi hän sanoi, että hyvä kun tulit.

Anne kertoo leikkipuiston hoitajan avanneen, mitä kuukausi takaperin oli todellisuudessa käynyt.

Annen luottamus päiväkodin toimintaan mureni täysin.

Lapsi vaelsi yksin

Puistohoitaja kertoi Annelle, että oli nähnyt tutun lapsen kuljeksivan yksin kiikkualueelle vievällä hiekkatiellä. Hoitaja oli tavoittanut lapsen, joka kertoi haluavansa keinua.

– Hän kertoi ajatelleensa, että päiväkodin työntekijät tulisivat varmasti pian hakemaan vaeltelevan pienokaisen nopeasti, Anne sanoo.

Näin ei kuitenkaan käynyt.

Parikymmentä minuuttia lasta keinutettuaan, puistohoitajista toinen oli yhteydessä retkellä olevan päiväkodin hoitajiin.

–Toinen leikkipuiston työntekijä oli kysynyt heiltä, että mikä tilanne ja oletteko huomanneet yhden lapsen puuttuvan, Anne kertoo.

Nopeasti todettiin, että yksi lapsi tosiaan puuttui.

Päivähän sujui hyvin?

Tapahtumien todellisen kulun selvittyä, Anne oli heti yhteydessä päiväkodin johtoon. MTV Uutiset on nähnyt Annen ja päiväkodin johtajan välisen sähköpostiketjun sekä muuta dokumentaatiota tapahtuneesta.

– Olen keskustellut tästä tilanteesta kaikkien tuolloin vuorossa olleiden työntekijöiden kanssa. He kertoivat tilanteen kulusta samalla tavalla kuin sinä, eli näin on tosiaan tapahtunut, päiväkodin johtajan viestissä kerrotaan.

Johtaja selvittää, että myöskään hänen sijaiselleen ei tuolloin kerrottu. Viesteistä käy ilmi, että tavanomaisia retkien turvallisuusohjeita ei ole asianmukaisesti noudatettu.

– Tapahtuma on erittäin vakava ja siinä ei ole toimittu meidän ohjeidemme mukaisesti, viesteissä kerrotaan.

Anne kertoi luottamuspulasta ja siitä, ettei jatkossa uskalla tuoda lastaan hoitoon kyseiseen paikkaan. Huolesta pyydettiin olemaan yhteydessä varhaiskasvatuksen aluepäällikköön.

Pohtii rikosilmoitusta

Anne kertoo keskustelleensa puhelimitse varhaiskasvatuksen aluepäällikön kanssa mahdollisesta rikosilmoituksesta. Päällikön laittamassa viestissä kerrotaan sen olevan mahdollista.

Hän myös selvitti, että tapaukseen liittyvät menettelyt hoidetaan "tiukasti työnantajan puolesta". Erilliselle rikosilmoitukselle ei lähetetyn viestin mukaan ole tarvetta.

– Puntaroin sitä, tekisinkö aiheesta rikosilmoituksen. Sinne pitäisi voida jättää lapsi, ilman pelkoa, että jotain tapahtuu. Pitäisi viimeistään pystyä luottamaan siihen, että mikäli jotain tapahtuu, siitä kerrotaan.

Anne kertoo ymmärtävänsä, että kesäaikaan päiväkodeissa on turvauduttu erikoisjärjestelyihin ja työntekijöitä on tarvittaessa siirrelty eri toimipisteille. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että jokaisen varhaiskasvatuksen parissa työskentelevän tulisi pystyä pitämään perusasiat kunnossa, vaikka lapset eivät olisikaan tuttuja.

Annea myös ihmetyttää se, miten lapsi pääsee haahuilemaan yksin useiksi kymmeniksi minuuteiksi alueella, jossa ei ole aitoja ympärillä. Ilman, että tilannetta huomataan.

– Olen huolissani siitä, että kyse on 2,5-vuotiaasta ja lapsia on paljon. Ja etenkin kesäaikana, jolloin lapsia oli vielä tavanomaista vähemmän, Anne kertoo.

Varhaiskasvatuksen johtaja kertoi, että tilanne selvitetään perin pohjin. Sen jälkeen aiheesta ei ole enää kuulunut.

–Vein kukkakimpun puistohoitajalle kiitokseksi, koska hän piti huolta lapsestani, Anne kertoo.

MTV Uutiset tavoitti päiväkodin johtajan puhelimitse, joka ohjasi keskustelemaan tapahtumista varhaiskasvatuksen aluepäällikön kanssa.

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Antti Lehto-Raevuori vahvistaa, että lapsi oli karannut päiväkotiryhmän retkeltä.

– Sehän on selvä juttu, ettei näin pitäisi tapahtua.

Hän kertoo, että tapahtumat on selvitetty tarkkaan ja osallisille työntekijöille on tullut seuraamuksia tilanteesta.

– Kaikki toimenpiteet on tehty, jotka tulee tehdä tämänkaltaisissa tilanteissa, Lehto-Raevuori kertoo.

– Olemme syvästi pahoillamme tapahtuneesta ja tottahan se on, ettei näin pidä käydä.

Lisäksi hän selvittää, että henkilökuntaa oli paikalla tarvittavaa määrää enemmän. Aluepäällikkö korostaa sitä, että syy tapahtuneelle löytyy huolimattomuudesta, vaikka kyseessä olikin vahinko.