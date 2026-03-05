Poptähti Britney Spears kärysi ratista.
Poptähti Britney Spears pidätettiin Venturan piirikunnassa Kalifornian osavaltiossa keskiviikkona.
Pidätyksen syyksi kerrotaan rattijuopumus.
Viranomaislähteiden mukaan supertähti pysäytettiin ja laitettiin käsirautoihin puoli kymmenen aikaan illalla.
Spears oli puidätettynä aamukolmesta aina aamukuuteen saakka.
Kalifornian lain mukaan yli 21-vuotiaan rattijuopumusraja on 0.8 promillea ja alle 21-vuotialle 0.1.
Pidätyksestä kertovat TMZ ja Variety.
Spears vapautettiin kello kuuden aikaan aamulla. Varietyn mukaan asiaa käsitellään oikeudessa toukokuun 4. päivä.
Suomessa aiheesta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.