Uhkaava tilanne sai kaupungin toimimaan ripeästi. Liivittömiä lapsia pyritään valvomaan nyt entistä tarkemmin.

Helsingin kaupunki keskeyttää toistaiseksi heijastinliivien käytön päiväkodeissaan piha-alueilla. Asian vahvistaa MTV Uutisille varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Kempin mukaan eräässä Helsingin päiväkodissa tapahtui vaaratilanne viime torstaina 18. joulukuuta, kun lapsi jäi heijastinliivistään kiinni suoja-aitaan. Kemppi ei täsmennä, kuinka korkealle aitaan lapsi jäi liivistään kiinni. Kemppi korostaa, ettei heidän puoleltaan ole olennaista kommentoida yksittäisen lapsen tapausta.

Kaupunki linjasi asiasta perjantaina 19. joulukuuta ja tiedotti päiväkotilasten vanhemmille asiasta tänään 22. joulukuuta. MTV Uutiset on nähnyt tiedotteen.

Heijastinliivien käyttökielto päiväkotien pihalla on voimassa toistaiseksi. Retkillä ja päiväkotialueiden ulkopuolella heijastinliivejä käytetään yhä normaalisti.

Pimeänä ja lumettomana aikana lapsia voi olla vaikea seurata ja löytää päiväkotien pihoilla ilman liivejä, vaikkei niiden käyttöä oltukaan velvoitettu. Kempin mukaan liivittömyyttä korvataan erityisesti tehostamalla pihavalvontaa.

– Olemme ohjeistaneet päiväkoteja tehostamaan pihavalvontaa ja käyttämään korvaavia menetelmiä lasten tunnistamiseen. Päiväkotien arki jatkuu turvallisena. Meillä on selkeät pihavalvontasuunnitelmat, joita on nyt tarkennettu. Lisäksi lähdemme kartoittamaan vaihtoehtoa pihakäyttöisille heijastinliiveille. Asia ei vaadi toimenpiteitä huoltajilta, päiväkodit huolehtivat turvallisesta pihavalvonnasta, Kemppi jatkaa.

Heijastinliivejä ei siis päiväkotien puolelta korvata muilla heijastavilla varusteilla, joita toki jokaisella lapsella voi olla yllään omasta takaa.

4-vuotias kuoli Ruotsissa

Noin vuosi sitten Ruotsin Uumajassa 4-vuotias poika kuoli jäätyään kiinni liukumäkeen heijastinliivistään päiväkodin pihalla. Tuolloin useat päiväkodit, turmapäiväkoti mukaan lukien, päättivät varotoimena väliaikaisesti keskeyttää heijastinliivien käytön siihen asti, että asiaan saadaan selvyys. Kunta myös kehotti päiväkoteja tarkastamaan esikoulujen menettelytapoja ja varmistamaan käytettyjen heijastinliivien turvallisuuden.

Tapausta tutkittiin kuolemantuottamuksena, mutta tutkinta lopetettiin maaliskuussa, kun syyttäjän mukaan onnettomuudesta ei voitu syyttää ketään.

Aftonbladetin mukaan esikoulussa havaittiin kuitenkin vakavia puutteita. Pihalta löytyi useita rikkoutuneita leikkivälineitä ja ulkonevia nauloja. Lisäksi pihaa ei oltu suojattu riittävästi putoamisilta eri telineistä. Tämä selvisi huhtikuussa julkaistusta tarkastusraportista.

Helsingin heijastinliivikiellosta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.