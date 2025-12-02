Miten suojautua taskuvarkauksilta? Pidä huolta lompakostasi tai laukustasi. Varmista, että ne ovat turvallisessa paikassa.

Valitse lompakon säilytyspaikka huolella. Pidä lompakkoa taskussa, johon on vaikea päästä käsiksi.

Vältä arvotavaroiden säilyttämistä takataskuissa ja repun uloimmissa taskuissa, joista on helppo napata tavaroita.

Laita lompakko suojaisaan paikkaan ostosten jälkeen. Älä jätä rahapussia muiden tavaroiden päälle.

Jos näet epäilyttävää toimintaa, soita hätäkeskukseen. Muista tehdä aina rikosilmoitus, jos sinulta varastetaan jotain.