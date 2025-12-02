Poliisi varoittaa varkaista joulumarkkinoilla.
Poliisi on tehostanut joulumarkkinoiden valvontaa erityisesti turistien suosimissa kohteissa.
Helsingin poliisin tietoon on tullut viikonlopun aikana kymmenen taskuvarkautta joulumarkkinoilla. Varkaudet ovat tapahtuneet Senaatintorin läheisyydessä ja muualla Helsingin keskustassa.
– Poliisin tietoon tulleet ammattimaiset varkaudet ovat kohdistuneet aasialaisturisteihin. Lompakoista on viety satoja eurojen arvosta käteistä rahaa ja lisäksi muutamalla luottokortilla on tehty luvattomia ostoksia tai tilisiirtoja, rikosylikomisario Mikko Mikkinen kertoo.
– Rikoksista epäillyt käännytetään Suomesta ulkomaalaislain nojalla, koska heidän katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, Mikkinen lisää.
Miten suojautua taskuvarkauksilta?