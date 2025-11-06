Taskuvaraskausi Lapissa on alkanut.

Rovaniemen alueella on havaittu ensimmäiset matkailijoihin kohdistuneet taskuvarkaudet, tiedottaa Lapin poliisi.

Taskuvarkaat liikkuvat tunnetusti isoissa yleisötapahtumissa, ravintoloissa, baareissa sekä julkisiin kulkuneuvoihin siirtymisen yhteydessä eli rautatie-, linja-auto sekä lentoasemilla.

Varkaat anastavat useimmiten puhelimia, lompakoita tai laukkuja.

Taskuvarkauksia ovat perinteisesti tehneet ammattimaisesti toimivat, ulkomailta Suomeen saapuvat ryhmittymät.

– Muutama varkaus on viikonlopun ajalta nyt kirjattu. Kehotamme Lapissa ihmismassojen keskellä liikkuvia olemaan erityisen valppaana taskuvarkaiden varalta. Varkauden kohteeksi joutumista ei välttämättä huomaa niin helposti, kun keskittyy katselemaan uusia asioita, tapahtumia tai maisemia, kuvailee näitä tilanteita rikosylikomisario Pälvi Suokas Lapin poliisilaitokselta.

Muutamia vinkkejä taskuvarkailta suojautumiseen:

Ole tietoinen omaisuudestasi, ja pidä siitä hyvää huolta.

Säilytä tavaroitasi paikassa, josta niitä on hankala viedä.

Älä jätä omaisuuttasi maahan, pöydälle tai esimerkiksi penkin kulmaan roikkumaan.

Älä jätä tavaroitasi vartioimatta.

Älä säilytä omaisuutta taskuissa, joita ei voi sulkea.

Mikäli joudut varkauden kohteeksi, tee rikosilmoitus poliisille mahdollisimman nopeasti.