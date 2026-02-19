Milano-Cortinan olympialaisissa katseet kohdistuvat torstaina suomalaisittain Eero Hirvoseen ja Ilkka Herolaan, jotka kisaavat tänään yhdistetyn pariviestissä. MTV Urheilu seuraa olympiapäivää tässä artikkellissa hetki hetkeltä.

Päivän suomalaiset torstaina 19.2.: Kello 11.00: Yhdistetyn pariviestin mäkiosuus (Eero Hirvonen & Ilkka Herola)

Kello 15.00: Yhdistetyn pariviestin hiihto-osuus 2x7,5km (Eero Hirvonen & Ilkka Herola)

Kello 20.00: Naisten taitoluistelun vapaaohjelma (Iida Karhunen)

Olympialaisten torstaipäivän liveseuranta:

Kello 11.35: Tässä vielä tulokset mäkiosuuden jälkeen. Hiihto-osuus käyntiin kello 15.00!

1. Saksa (Rydzek/Geiger) 2. Norja (Skoglund/Oftebro) +0:13 3. Japani (Watabe/Yamamoto) +0:21 4. Suomi (Hirvonen/Herola) +0:27 5. Itävalta (Rettenegger/Lamparter) +0:29 6. Ranska (Tyrode/Heinis) +0:32 7. USA (Malacinski/Loomis) +0:43 8. Tshekki (Vytrval/Konvalinka) +1:03 9. Slovenia (Brecl/Vrhovnik) +1:05 10. Viro (Teder/Ilves) +1:14 11. Italia (Costa/Kostner) +1:26 12. Kiina (Zhao/Zhao) +1:34 13. Puola (Jarzabek/Krzempek) +2:03 14. Ukraina (Shumbarets/Mazurchuk) +2:36

Kello 11.27: Itävalta jää Suomen taakse kahdella sekunnilla! Suomi lähtee hiihtoladulle siis neljäntenä ja on täten vahvasti mukana mitalitaistelussa.

Kello 11.26: Vinzenz Geiger vie nyt Saksan kärkeen. Ero Norjaan 13 sekuntia ja Suomeen 27. Saksa on vahva voittajaehdokas, sillä Geiger ja Rydzek ovat erinomaisia hiihtäjiä.

Kello 11.26: Norjan Jens Luraas Oftebro vie joukkueensa kärkeen. Ero Suomeen on 14 sekuntia. Ei ollenkaan huono Suomen kannalta.

Kello 11.24: Ilkka Herola tuo hyppynsä lumisateen keskellä 126 metriin. Se vie Suomen toistaiseksi kakkoseksi kuuden sekunnin päähän Japanista.

Enää Norja, Saksa ja Itävalta jäljellä.

Kello 11.22: Ranskan Marco Heinis onnistuu nyt hienosti ja hyppää 124,5 metriä. Myös Japanin Ryota Yamamoto onnistuu ja vie Japanin kärkeen.

Kello 11.20: Avauskierroksen jälkeen kolmantena ollut USA ei onnistu nyt ihan samalla tavalla. Benjamin Loomis jää 116 metriin.

Kello 11.13: Stefan Rettenegger epäonnistuu mäessä ja jää Suomenkin taakse kuudenneksi. Avauskierros on nyt taputeltu.

Tällä hetkellä Suomi on viidentenä: ero kärkeen 22 sekuntia. Toinen kierros kuitenkin vielä jäljellä ja Ilkka Herola on ollut vahvassa hyppyvireessä.

Kello 11.11: Norja menee kärkeen Andreas Skoglundin 124-metrisellä leiskautuksella. Ero Suomeen on 14 sekuntia.

Mutta heti perään Saksan Johannes Rydzek kiilaa kärkeen, kahdeksalla sekunnilla Norjaan nähden. Suomi jää 22 sekuntia Saksan taakse.

Kello 11.10: Eero Hirvonen parantaa koekierroksesta ja venyttää hyppynsä 118 metriin. Se vie Suomen tällä hetkellä kolmenneksi USA:n ja Japanin taakse. Ero USA:han 11 sekuntia.

Kello 11.05: Viisi hyppääjää on nyt tullut tornista alas. Tällä hetkellä kärkipaikkaa pitää Tshekki ennen Sloveniaa.

Kello 11.00: Lumisateesta huolimatta näyttää siltä, että parikisan mäkiosuus hypätään normaalisti. Mäkiosuus käynnistyy aivan näillä näppäimillä.

Kello 10.41: Tiedot paikan päältä Teserosta kertovat, että sää on tällä hetkellä hyvin luminen. Koekierros hypättiin sankan lumisateen keskellä. Ilkka Herola oli koekierroksella jaetulla kakkossijalla 130-metrisellä hypyllään.

Eero Hirvonen jäi sijalle 18. Hänen hyppynsä kantoi vain 112 metriä.

Kello 10.40: Oikein mukavaa torstaita ja tervetuloa taas uuden olympiapäivän pariin. Tänään suomalaisten ykkösodotukset kohdistuvat yhdistettyyn ja pariviestiin, jossa kisaavat Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.