Daniel Radcliffe odottaa puolisoineen ensimmäistä lastaan

Harry Potter -elokuvista parhaiten tunnettu brittinäyttelijä Daniel Radcliffe, 33, on saamassa ensimmäisen lapsensa tyttöystävänsä Erin Darken, 38 kanssa, kertoo People. Pariskunta on pitänyt yhtä jo yli kymmenen vuoden ajan, he aloittivat tapailun esitettyään toistensa mielitiettyjä vuoden 2013 elokuvassa Kill Your Darlings.