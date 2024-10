Saksalaisilla kirjamessuilla kukaan ei halunnut selfietä, ja se oli Iida Turpeisesta ihanaa

Iida Turpeinen kuvailee viimeistä vuottaan hämmentäväksi. Luonnontieteistä ammentavan Elolliset-romaanin julkaisun jälkeen pyöritystä on riittänyt.

Stellerinmerilehmästä ja lopulta myös sen sukupuutosta kertova teos on kiinnostanut maailmalla poikkeuksellisella tavalla.

Viron-, saksan- ja ranskankieliset käännökset ovat jo ilmestyneet, mutta vielä yli kaksikymmentä muuta kieliversiota on luvassa. Käännökset ovat tekeillä kielillä kuten albania, korea ja portugali.

Saksa on suomalaisen käännöskirjallisuuden tärkein markkina-alue. Kirjaviennin tuloista neljäsosa tulee sieltä.

Siksi on tärkeää, että suomalaiskirjailijat vierailevat maan messuilla ja kirjailijatapahtumissa. Turpeinenkin on käynyt maassa pelkästään tänä syksynä jo neljästi.

– Suomessahan se on pitkälti niin, että joku haastattelee ja minä vastailen. Kirjailija on usein kiinnostuksen keskiössä. Mutta Saksassa kirja onkin pääosassa!

– Kukaan ei halunnut selfietä kanssani, kaikki otti kuvia kirjasta. Olin ihan, että tämä on aivan ihanaa!

"Tarinan pitää olla mintissä"

Kaikkien aikojen käännetyimmän suomalaisromaanin ykkössija kuuluu Elias Lönnrotin Kalevalalle, joka on käännetty 56 eri kielelle. Perässä tulevat Mika Waltarin Sinuhe Egyptiläinen 40 käännöksellä ja Sofi Oksasen Puhdistus 39 käännöksellä.

2000-luvun suomalaiskirjallisuudessa kansainvälistä yleisöä kiinnostaa väkevän kerronnan lisäksi luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus. Esimerkiksi Emmi Itärannan vuonna 2012 ilmestyneen esikoisromaanin Teemestarin kirjan suosio on tästä hyvä todiste.

Myös suomalainen dekkarikirjallisuus on lunastanut paikkansa maailmalla. Antti Tuomaisen teoksista on tehty kaikkiaan 103 käännöstä ja Max Seeckin teoksista 80. Satu Rämön Islantiin sijoittuvia rikosromaaneja löytyy jo 15 eri käännöksenä, mutta odottamassa on jo 30 uutta käännössopimusta.