Kolilla kuvattua trilleriä tähdittävä Emma Thompson hehkuttaa Suomea: "Tove Jansson oli nero" Emma Thompson kuvattuna Sydäntalvi-elokuvan pressipäivässä Helsingin keskustassa sijaitsevassa St. George -hotellissa. Lehtikuva Julkaistu 03.12.2025 07:03 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Raha on yksi syy siihen, että Yhdysvaltoihin sijoittuvaa ison budjetin kansainvälistä elokuvaa kuvattiin Pohjois-Karjalassa. Vuonna 1992 parhaan naispääosan Oscar-palkinnon roolista elokuvassa Talo jalavan varjossa ja vuonna 1995 parhaan sovitetun käsikirjoituksen Oscarin Järki ja tunteet -elokuvasta pokannut näyttelijätähti Emma Thompson, 66, näyttelee pääroolin Kolin ja Pielisen maisemissa Pohjois-Karjalassa vuoden 2024 alussa kuvatussa Sydäntalvi-elokuvassa. Koli näyttelee elokuvassa sen tapahtumapaikkaa, Yhdysvaltain pohjoisosassa keskilännessä sijaitsevaa Minnesotaa. – Ennen kuin tutustuin suomalaisiin ihmisiin, tutustuin puihin. Siis kun puissa on lunta ja niiden oksat roikkuvat alaspäin kuin kädet, ja puut katsovat ylhäältä alas sinuun kuin jonkinlaiset vartijat, Thompson kuvailee innokkaasti. Lue myös: Laturaivolta ei säästy Oscar-voittajakaan – hiihtäjä löi Emma Thompsonia sauvalla Kolilla Oscar-palkittujen elokuviensa lisäksi muun muassa hittielokuvissa Harry Potter ja Azkabanin vanki (2004), Rakkautta vain (2003) ja Cruella (2021) näytellyt Thompson kertoo Kolista tulleen hänelle sielukas ja merkittävä paikka.





– Kun olin lapsi, kasvoin Muumien parissa. Tove Jansson oli nero ja hänen käyttämänsä kieli… itse asiassa, Kolilla ollessani ymmärsin ensimmäistä kertaa, mistä Muumit ovat peräisin, hän tunnelmoi.

– Sydäntalvi-elokuvan ohjaaja Brian Kirk ja minä pohdimme usein, että Suomessa oleminen ei ollut vain elokuvan tekemistä. Se oli elämänkokemus.

Emma Thompson hehkuttaa Suomea ja suomalaisia antaumuksella.

– Iso osa kuvaustiimistämme oli suomalaisia. Yksi eniten minua Suomessa viehättävistä asioista on se, että suomalaiset ovat erittäin rehellisiä ja täysin suoria, tiedäthän? He eivät piittaa mistään näyttelijöiden tähtiloistosta tai

vastaavasta, Oscar-voittaja kehuu.

– Suomalaiset ovat selkeitä ja kilttejä sekä ahkerasti työskenteleviä ihmisiä. Työryhmämme oli upea.

Kolista tuli Minnesota

Sydäntalvi on toimintatrilleri, jossa Emma Thompson esittää syrjäiseltä metsämökiltä Minnesotassa kidnapatun teinitytön löytävää, leskeksi jäänyttä kalastajaa. Minnesotan roolissa elokuvassa nähdään siis Koli.

– Silloin, kun Suomessa kuvattiin, kyllä meillä kaksi kolmasosaa kuvaustiimistä oli suunnilleen suomalaisia. Varmaan noin 70 henkilöä oli sellaisia, jotka olivat mukana läpi tuotannon, kertoo elokuvan Suomen-kuvauksista vastannut linjatuottaja Timo Vierimaa.

– Sittenhän meillä oli tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka tulivat mukaan lyhyeksi ajaksi, päiväksi tai pariksi tai viikoksi tekemään. Ja kun se paisuu sillä tavalla, että hei, nyt me tarvitsemme lumen aurausta, niin kyllähän me etsitään Lieksasta se paikallinen henkilö, joka voi sen tulla tekemään.

Eli paikallisia palveluita ja tekijöitä on ollut mukana paljon. Mutta miksi ihmeessä Yhdysvaltoihin sijoittuvaa ison budjetin kansainvälistä elokuvaa kuvataan Suomessa?

Yksi vastaus on raha. Business Finlandin jakama audiovisuaalisen alan tuotantokannustin on enintään 25 prosentin maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista.

– Tämähän on tosi yleinen malli ja syy siihen, että Islannissa on tehty Star Warseja ja Interstellareita (Christopher Nolanin ohjaama tieteiselokuva vuodelta 2014) sun muita. Se pyörii sen insentiivin ympärillä, Timo Vierimaa sanoo.

– Siksi esimerkiksi Norjassa on kuvattu Mission Impossible -elokuvia ja muita. Se pyörii sen insentiivin ympärillä. Ruotsissa on omansa ja ympäri Eurooppaa ihan yhtä lailla. Jos joku tuotanto haluaa kuvata vaikka lumista maisemaa, niin vaihtoehdot käytännössä ovat Kanada, Norja, Suomi ja Ruotsi.

Vaihtoehtojen määrä ei siis ole kovin suuri.

– Insentiivillä on iso vaikutus. Kanadassa on insentiivi, Norjassa on insentiivi, Suomessa on insentiivi ja niitäkin sitten vertaillaan keskenään. Puhutaan tästä tuotantokannustimesta niin kuin insentiivinä ja se voi olla vähän erilainen eri maissa, Vierimaa avaa.

Näyttelijäpari Greg Wise ja Emma Thompson näyttelijätyttärensa Gaia Wisen kanssa Sydäntalvi-elokuvan kutsuvierasnäytöksessä Helsingin Tennispalatsissa marraskuun lopulla.Str / Lehtikuva

Lieksan Koli esittää siis Sydäntalvi-elokuvassa USA:n Minnesotaa. Ovatko muut paikat Suomessa päässeet isoihin rooleihin kansainvälisissä tuotannoissa?

– Me ollaan Tampereella tehty Yhdysvaltojen itärannikkoa kahteen kertaan. Toisella kerralla se oli vielä vähän tällainen scifimäinen ympäristö ja vähän määrittelemätön, Timo Vierimaa kertoo.

– Oulun edustalla meren jäällä on kuvattu Grönlantia ja tämmöisiä. Ruotsia on kuvattu aika paljon Suomessa.

Vierimaa kertoo etsineensä kuvauspaikkoja scifi-elokuvaan, joka tapahtuu maan ulkopuolisella planeetalla, mutta joka on kuitenkin maan kaltainen.

– Ollaan koluttu noista Suomen kansallispuistoista ja koskemattomista metsistä semmoisia ympäristöjä, mitkä voisi tällaisia paikkoja olla. Kyllä se aina mielikuvitusta vaatii.

Äiti ja tytär ensi kertaa samassa elokuvassa

Myös Emma Thompsonin ja tämän näyttelijäpuoliso Greg Wisen tytär Gaia Wise, 25, näyttelee Sydäntalvessa. Kohtauksia kuvattiin Kolin lisäksi muun muassa Pielisen jäällä.

– Kuvasimme jäällä, ja yhtäkkiä saattoi kuulua ikään kuin aseella ampumisen ääni. Sitten jäähän ilmestyi railo. Ja niin kaikki me amatöörit, jotka emme ymmärrä järven jäästä mitään, tavallaan jähmetyimme paikoillemme hämmentyneinä, Gaia Wise muistelee kuvauksia.

– Kuvaustiimin suomalaiset vain jatkoivat tekemistä ja ihmettelivät meidän reaktioitamme. Normipäivä, niin sanotusti. Heidän reaktionsa rauhoitti meitä.

Thompson ja Wise eli äiti ja tytär näyttelevät ensimmäistä kertaa samassa elokuvassa ja vieläpä samaa roolihahmoa. Äiti näyttelee hahmoa elokuvan nykyhetkessä ja tytär hahmon nuorta versiota takaumakohtauksissa.

– Teimme paljon töitä yhdessä roolihahmon eteen. Pohdimme esimerkiksi sitä, millaista hahmon varttuminen on ollut ja miten päähahmot tapasivat toisensa, Gaia Wise kertoo.

– Minun piti napata mahdollisimman paljon tunnetta kohtauksiin, niin, että katsoja todella välittäisi sekä Karlista eli miespäähahmosta että Barbista eli naispäähahmosta.

Emma Thompsonin tytär Gaia Wise.Lehtikuva

Jännittävät tassunjäljet

Gaia Wise viihtyi Kolin kansallismaisemissa ja ylipäänsä Suomessa mainiosti.

– Minulla on ollut vain ihania kokemuksia suomalaisten kanssa. Olin kyllä kuullut melkoisia tarinoita, mutta koko kuvausryhmä oli mahtava.

– Ja tiedätkö, sitten kun sai yhden suomalaisen väläyttämään hymyn tai nauramaan, se oli todella suuri ilo. No ei sentään. Kaikki olivat oikeasti mahtavia.

Jännittäviäkin kokemuksia osui eteen.

– Kuvauspaikalta saattoi löytyä tassunjälkiä, jotka saivat epäilemään, että haluammeko oikeasti kuvata siinä paikassa, mistä jäljet löytyivät. Jännittävää se oli, Wise naurahtaa.

– Moottorikelkalla töihin meneminen oli myös mahtavaa. Mutta suomalaiset, he ovat olleet minua kohtaan vain ja ainoastaan sydämellisiä ja kilttejä.



Sydäntalvi elokuvateattereissa perjantaina 12. joulukuuta.