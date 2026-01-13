Muistitikulla oli noin 250 korona-ajan eristys- ja karanteenipäätöstä.

Ihmisten terveystietoja päätyi muistitikulla pirkanmaalaiselle kirpputorille, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue.

Hyvinvointialueen mukaan muistitikun löysi kirpputorilla myynnissä olleesta tietokonelaukusta terveydenhuollon ammattihenkilö. Hän toimitti sen joulukuussa hyvinvointialueelle. Muistitikulla oli yli 250 Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella korona-aikana tehtyä eristys- ja karanteenipäätöstä vuosilta 2020–2021.

Päätösten henkilö- ja potilastiedot ovat hyvinvointialueen mukaan saattaneet joutua sivullisen nähtäville. Hyvinvointialueella ei ole tietoa, kuka on käsitellyt muistitikkua tai miten se on joutunut kirpputorille.

Hyvinvointialue tekee rikosilmoituksen

Hyvinvointialue kertoo lähettävänsä tietoturvaloukkauksen kohteena olleille asiakkaille henkilökohtaisen kirjeen ja ohjeet.

Hyvinvointialue on tehnyt jo tietoturvaloukkauksesta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja aikoo tehdä asiasta myös rikosilmoituksen.

– Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme. Suhtaudumme asiakas- ja potilastietojen käsittelyn virheisiin erittäin vakavasti ja selvitämme ne aina. Hyvinvointialueella on ohjeet potilastietojen turvalliseen käyttöön, jotta tällaisia tilanteita ei tapahtuisi, hyvinvointialueen vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo sanoo tiedotteessa.

Tietoturvaloukkaus voi johtaa esimerkiksi identiteettivarkauteen. Hyvinvointialue neuvoo hakemaan lisätietoja Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.