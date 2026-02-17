Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta passilain ja henkilökorttilain uudistamiseksi päättyi maanantaina. Ehdotuksen mukaan uusi laki tulisi voimaan ensi vuonna.

Kymmenen vuoden passeja ei kannata vielä ryhtyä valmistamaan ja myöntämään, sanoo Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Digi- ja väestötietovirasto katsoo, että hallituksen aikeissa pidentää passien voimassaoloaikoja on liikaa turvallisuusriskejä. DVV tuottaa passien varmenteet, jotka suojaavat passin tietoja ja varmistavat niiden aitouden.

DVV:n mukaan kvanttilaskennan nopea kehitys voi mahdollistaa nykyteknologioin suojattujen passien varmenteiden murtamisen lähivuosina. Tällöin merkittävä määrä kymmenen vuoden passeja jouduttaisiin mitätöimään.

Euroopan komission suosituksen mukaan korkean riskin asiakirjoissa, kuten passeissa ja henkilökorteissa, tulisi siirtyä kvanttiturvallisiin salausratkaisuihin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet ovat toistaiseksi todellisuutta edellä, sillä kvanttiturvallisia ratkaisuja ei ole vielä markkinoilta saatavissa.

Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta passilain ja henkilökorttilain uudistamiseksi päättyi maanantaina. Esitysluonnos jakoi mielipiteitä päälle kahdenkymmenen lausujan keskuudessa. Lausujien joukossa on muun muassa viranomaisia, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä.

Ehdotuksen mukaan uusi laki tulisi voimaan ensi vuonna. Passin pisimmän mahdollisen voimassaoloajan lisäksi muuttuisivat muun muassa passikuvien ottamisen käytännöt, jotka tiukentuisivat nykyisestä.