Valtorin tietomurrossa saattoi vaarantua valtion yhteisten ict-palvelujen käyttäjien tietoja jopa noin 50 000 laitteelta.
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tietomurron aikaan tehtiin samantyyppisiä rikoksia muuallakin Euroopassa, kertoo keskusrikospoliisi, eli KRP.
KRP:n mukaan se tekee kansainvälistä yhteistyötä rikosta selvittäessään. Tällä hetkellä KRP tutkii asiaa rikosnimikkeellä törkeä tietomurto.
Tammikuun lopulla todetussa tietomurrossa saattoi vaarantua valtion yhteisten ict-palvelujen käyttäjien tietoja jopa noin 50 000 laitteelta. Tietomurto koskee muun muassa ministeriöiden henkilökuntaa ja myös ministereitä.
Tutkimuksissa on selvinnyt, ettei hallintajärjestelmä hävittänyt poistettuja tietoja, vaan vain merkitsi ne poistetuiksi. Valtorin mukaan tietomurrossa ei vuotanut riskialtista henkilötietoa, vaan teknisiä tunnistetietoja.
