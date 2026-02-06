Valtion tuore tietomurto on osoittautunut aiempaa suuremmaksi.

Valtion työntekijöihin kohdistunut tietomurto koskettaa myös valtioneuvostoa, kertoo valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Valtorin tuottamassa mobiililaitteiden hallintapalvelussa havaittiin perjantaina 30.1. tietomurto, joka koskettaa tutkinnassa saatujen uusien tietojen perusteella kaikkien ministeriöiden henkilökuntaa.

– Vaikka tietomurron vaikutukset ovat tämän hetken arvion mukaan vähäiset, on kuitenkin tunnistettu riskejä, joiden pienentämiseksi on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin, tiedotteessa todetaan.

Tietomurron tekijä sai haltuunsa palvelun toiminnassa käytettäviä tietoja kuten nimen, työsähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja laitetiedot.

Tarkkaa käyttäjän sijaintia ei niiden pohjalta voi päätellä. Tämän hetken tiedon mukaan mobiililaitteille tallennettuja tietoja ei ole vaarantunut.

– Suhtaudumme tietomurtoihin vakavasti ja teemme yhteistyötä Valtorin kanssa tapauksen selvittämisessä. Tämänhetkisten tietojen mukaan tietomurto ei koske sellaisia tietoja, jotka vaarantaisivat ministeriöiden toimintaa, kertoo valtioneuvoston kanslian toimialajohtaja Max Hamberg.

KRP tutkii

Tutkinnassa on ilmennyt, että tietoa on vaarantunut huomattavasti aiemmin todettua laajemmin ja hyökkäyksessä on vaarantunut valtionhallinnossa noin 50 000 laitteen käyttäjätietoja.