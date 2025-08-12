Kuulokkeita käytetään jopa jatkuvasti: "Ei oikein haluta olla siinä hiljaisuudessa"

Kuulokkeita saatetaan käyttää arjessa koko ajan. Ovatko nappikuulokkeet vaarallisempia kuin kupit, entä ovatko vastamelukuulokkeet turvallisemmat?

Moni käyttää kuulokkeita pitkiä aikoja töissä ja vapaa-ajallaan. Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijasen mukaan suomalaisnuorten kuulotilanne on "vähän heikko".

– Melualtistus, jossa olemme, on valtavasti kasvanut näinä päivinä. Joka paikassa ollaan melussa, Kaijanen kuvaa Huomenta Suomessa.

– Olemme Kuuloliitossa vähän havainneet, että ei oikein haluta olla siinä hiljaisuudessa. Koko ajan ollaan kuulokkeiden kanssa. En tiedä, ehkä pelätään tai on muuta, että ei oikein kestä hiljaisuutta.

Kuulovaurio on ikuinen

Siitä, ovatko nappikuulokkeet vaarallisempia kuin kupit, ei ole yksimielisyyttä.

Vastamelukuulokkeet suodattavat muun, ulkoa tulevan äänen, jolloin musiikin äänentasoa ei tarvitse nostaa niin korkeaksi. Toisaalta esimerkiksi nappikuulokkeiden läpi mukaan voi vuotaa muuta ääntä.

– Olennaista on äänenvoimakkuus. Jos on huonolaatuiset kuulokkeet, ulkoa pääsee vuotamaan muuta ääntä, niin pitää itse laittaa omaa musiikkia kovemmalle, Kaijanen kuvaa.

Jos kuulo vaurioituu, sitä ei voi korjata. Yksikin kerta riittää.

– Yhdestäkin kerrasta voi tulla vakavampikin meluvamma, Kaijanen sanoo.

Ovatko vastamelukuulokkeet turvallisemmat? Mitä tarkoittaa, kun korvat soivat festivaalien jälkeen? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta..

