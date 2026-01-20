Poliisi ei epäile asiaan liittyvän tahallisuutta tai väkivaltaa.
Iäkäs naisasukas kuoli palvelukodissa Ivalossa 7. tammikuuta, kertoo Lapin poliisilaitos.
Poliisin mukaan palvelutalon henkilökunta löysi naisen kuolleena huoneensa sängystä.
Poliisin mukaan huoneessa oli ollut toinenkin palvelukodin naispuolinen asukas, joka oli maannut samassa sängyssä osittain kuolleen asukkaan päällä.
Poliisi tutkii asiaa tässä vaiheessa kuolemantuottamuksena, jossa epäiltynä on huoneessa ollut toinen asukas.
Poliisi ei epäile asiaan liittyvän tahallisuutta tai väkivaltaa.
Poliisi kertoo selvittävänsä myös palvelukodin henkilökunnan toimintaa asiassa, mutta tässä vaiheessa henkilökunnan jäseniä ei epäillä rikoksesta.
Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on aloittanut asiasta oman tutkinnan.