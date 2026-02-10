Varsinais-Suomessa sijaitsevassa hoitolaitoksessa on tapahtunut vanhuksen kuolema. Poliisin tietojen mukaan on syytä epäillä, ettei valvonta ole ollut riittävää.

Poliisin mukaan sairaalahoidossa ollut vanhus on kuollut Varsinais-Suomessa sijaitsevassa julkisen sektorin hoitolaitoksessa.

Poliisi sai tiedon vanhuksen kuolemasta varhain lauantaiaamuna.

Poliisin saamien tietojen mukaan on syytä epäillä, että valvontatoimenpiteet eivät olleet riittävät, mikä on edesauttanut henkilön kuolemista.

Poliisi selvittää vanhuksen kuolemaa edeltäneitä tapahtumia sekä kuolemaan johtaneita syitä.

Poliisi tutkii tapausta epäiltynä kuolemantuottamuksena ja heitteillepanona, mutta tutkittavat rikosnimikkeet saattavat vielä muuttua tai tarkentua tutkinnan edetessä.

