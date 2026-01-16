Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA kertoo päässeensä sopimukseen Venäjän ja Ukrainan kanssa paikallisesta aselevosta Zaporizhzhjan ydinvoimalan alueella.
Järjestön mukaan paikallinen aselepo mahdollistaa Zaporizhzhjan ydinvoimalan ainoan jäljellä olevan varavoimalinjan korjausten aloittamisen. Voimalinja vaurioitui sotatoimissa tammikuun alussa.
Vaurion takia ydinvoimala on sen ainoan toimivan päävoimalinjan varassa.
Ukrainalaisteknikot aloittavat IAEA:n mukaan korjaustyöt lähipäivinä. Ryhmä järjestön edustajia matkustaa taisteluiden etulinjalle valvomaan korjaustöitä.
IAEA ei tarkenna, kauanko paikallinen aselepo kestää.
Venäjän miehittämä Zaporizhzhjan ydinvoimala on Euroopan suurin. Voimalan kuusi reaktoria on suljettu, mutta sähköä tarvitaan niiden jäähdyttämiseen ja turvamekanismien ylläpitämiseen.