Ajoneuvon suuri ajonopeus kiinnitti poliisin huomion maanantaina keskellä kirkasta päivää Juvan korkeudella. Poliisi yritti pysäyttää auton näyttämällä pysäytysvaloa valtatie 5:llä, mutta kuljettaja jatkoi matkaansa noin 150 kilometrin tuntinopeudella aina Mikkeliin saakka.
Poliisi seurasi ajoneuvoa useiden kymmenien kilometrien matkan.
Mikkelin keskustan alueella auto lopulta pysähtyi. Kuljettajan mukaan hän ei ollut havainnut poliisin punaista pysäytysvaloa aiemmin.
Auton rekisterikilpi oli niin likainen, ettei sitä saatu luettua. Tämän vuoksi poliisilla ei ollut mahdollisuutta selvittää ajoneuvon tietoja tai tavoittaa kuljettajaa puhelimitse seurannan aikana.
Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Poliisin mukaan tapaus on valitettava esimerkki siitä, kuinka tärkeää on huolehtia rekisterikilven luettavuudesta sekä havainnoida muuta liikennettä.