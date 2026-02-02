Hän on taksiyrittäjä, jolla on töissä yli kymmenen eri kuljettajaa. Hänen mukaansa auto oli kuvaushetkellä yhdellä heistä, mutta ei taksiajossa vaan yksityiskäytössä.

Videolla näkyy, kuinka liikennevaloissa seisovan auton kuljettaja täyttää ilmapalloa jonkinlaisesta säiliöstä, ja sen jälkeen tuo ilmapallon lähelle kasvojaan pariin kertaan. Lopuksi hän ajaa pallo kädessään matkoihinsa valojen vaihtuessa.

Yrittäjän mukaan kuljettaja on vastuullinen henkilö, joka ei käytä mitään päihteitä ja oli tarjoutunut todistamaan asian vaikka verikokeella.

Poliisi: Ilokaasurattijuoppojen käräyttäminen haaste

Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että sillä ei ole tietoa videolla mainitusta autosta tai sen kohtalosta.

– Tapauksia on vähän ja ilokaasu haihtuu niin nopeasti ettei näy verikokeessa eli näissä tapauksissa poliisipartion ja todistajien lausunnot ovat tärkeitä, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta kertoo sähköpostitse.