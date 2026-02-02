MTV Uutisten lukija kuvasi viime tiistaina videon, joka herätti epäilyksen ilokaasun käytöstä.
Videolla näkyy, kuinka liikennevaloissa seisovan auton kuljettaja täyttää ilmapalloa jonkinlaisesta säiliöstä, ja sen jälkeen tuo ilmapallon lähelle kasvojaan pariin kertaan. Lopuksi hän ajaa pallo kädessään matkoihinsa valojen vaihtuessa.
MTV Uutisten lukija oli ihmetellyt tilannetta ja kuvannut sen videolle viime viikolla Helsingin Itäkeskuksessa. Hänellä oli herännyt epäilys ilokaasun käytöstä.
Ilokaasulle tyypillinen käyttötapa päihteenä on, että ilokaasupatruunalla täytetään ilmapallo ilokaasulla, jonka jälkeen kaasua käytetään sitä pallosta hengittämällä. Päihdekäytössä ilokaasua käytetään sen aiheuttaman euforisen olotilan vuoksi.
Kuljettaja kiistää
MTV Uutiset tavoitti kyseisen auton omistajan.
Hän on taksiyrittäjä, jolla on töissä yli kymmenen eri kuljettajaa. Hänen mukaansa auto oli kuvaushetkellä yhdellä heistä, mutta ei taksiajossa vaan yksityiskäytössä.
Yrittäjän mukaan kuljettaja kiistää jyrkästi päihteiden käytön ajon aikana. Hänen mukaansa hänellä oli kyydissä pieni lapsi ja vaimo, jotka istuivat takapenkillä.
– Lapsi oli kysynyt isältä, voitko laittaa tähän [ilmapalloon] ilmaa, sen takia se oli [hänen kädessään], yrittäjä kertoo MTV Uutisille.
Ilmapallojen täyttöä varten on mahdollista ostaa pieniä heliumsäiliöitä yksityiskäyttöön.
Yrittäjän mukaan kuljettaja on vastuullinen henkilö, joka ei käytä mitään päihteitä ja oli tarjoutunut todistamaan asian vaikka verikokeella.
Helsingin poliisilaitokselta kerrotaan MTV Uutisille, että sillä ei ole tietoa videolla mainitusta autosta tai sen kohtalosta.
Poliisista kerrotaan, että ilokaasun merkityksestä rattijuopumuksissa Suomessa ei ole erityisen tarkkaa tietoa.
– Tapauksia on vähän ja ilokaasu haihtuu niin nopeasti ettei näy verikokeessa eli näissä tapauksissa poliisipartion ja todistajien lausunnot ovat tärkeitä, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta kertoo sähköpostitse.
– Joissakin kolaritapauksessa on viitteitä, että on nautittu ilokaasua ilmapallosta ja autostakin on sitten löytynyt ilokaasuun viittaavia pakkauksia.
Tapaukset menevät Ihalaisen mukaan yleensä syyttäjälle, koska tapaukset eivät yleensä ole niin selviä ja yksinkertaisia, että poliisi ainakaan toistaiseksi sakottaisi kuskeja paikan päällä. Todisteena käytetään esimerkiksi poliisiauton videoita auton ja kuljettajan käytöksestä.
0:46Ilokaasusta päihtynyt epäilty kaatoi autollaan liikennevalon Helsingissä – näin Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein kommentoi ilmiötä.
MTV Uutisten keräämät tuomiot vahvistavat, että ilokaasupäihtymyksen selvittäminen on ollut poliisille haaste.
Esimerkiksi viime marraskuussa Helsingin käräjäoikeus hylkäsi vuonna 2000 syntyneen miehen syytteet törkeästä rattijuopumuksesta.
Pelkästään se, että auton apukuljettajan puoleisessa jalkatilassa oli ilokaasupulloja ei riittänyt todistamaan miehen tekemien ajovirheiden johtuneen ilokaasun käytöstä. Mies oli kertonut ajovirheiden johtuneen väsymyksestä.
Todisteena oikeudessa katsottiin muun muassa poliisiauton kuvaama video, jonka perusteella mies ei vaikuttanut autosta noustessaan päihtyneeltä. Mies tuomittiin lopulta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkorangaistukseen.
Selkeämpää oikeudelle on ollut, jos henkilö on ollut myös muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.
Viime vuoden tammikuussa käräjäoikeus tuomitsi rattijuopumuksesta vuonna 2004 syntyneen miehen, joka oli käyttänyt huumaavia lääkkeitä ja ilokaasua ennen ajoa. Asiaa selkeytti se, että Helsingin Muurimestarintiellä keskikaiteeseen kolaroineen auton kuljettaja myönsi päihtymyksen.
Miehelle oli vaadittu tuomiota törkeästä rattijuopumuksesta, mutta kiisti, että nautitut päihdeaineet olisivat aiheuttaneet hänen ajokykyynsä niin merkittävästi, että rikosta tulisi pitää törkeänä.
– Käräjäoikeus pitää kuitenkin mahdollisena vastaajan kertomaa siitä, että hänen käyttäytymiseensä on vaikuttanut tutkimuksen hetkellä myös muut seikat, kuin verestä löytyneet lääkeaineet tai niiden aineenvaihduntatuotteet, tuomiossa todetaan.
– Käräjäoikeus katsoo, että ottaen huomioon lääkeaineiden laatu, on mahdollista, että vastaajan kyky tehtävän vaatimaan suoritukseen ajoon lähtiessä ei ole ollut törkeän tekomuodon edellyttämällä tavalla tuntuvasti huonontunut ja hänen syykseen tulee syytekohdassa lukea perusmuotoinen rattijuopumus.
Viime vuosina ilokaasun käyttö on yleistynyt ja verkon kautta Suomeen tilataan suuria, jopa useiden litrojen ilokaasupatruunoita. Pullomaiset patruunat ovat muodoltaan sellaisia, että ne ovat omiaan ilokaasun käyttöön päihteenä leipomotoiminnan sijaan.
Sen lisäksi, että ilokaasupäihtymykseen liittyy liikenneonnettomuuden vaara, voi käyttö erityisesti runsaammassa ja pitkäaikaisessa käytössä johtaa terveyden tai jopa hengenvaaraan. Käyttöön liittyy esimerkiksi hermovaurion vaara.
Juho Lauri työskentelee MTV Uutisissa videotuottajana sekä uutistoimittajana.
Videotuottajana Juho Lauri vastaa uutispäivästä videokerronnan keinoin MTV Uutisten digitaalisilla alustoilla. Toimittajana hän on erikoistunut videovetoisiin uutisiin sekä suoriin lähetyksiin ja tutkiviin aiheisiin laajassa mittakaavassa.