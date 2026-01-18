Rantasalmella ajautui ulos tieltä auto, jonka kuljettaja ei ollut ajokunnossa.
Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan saaneensa lauantaina iltapäivällä hätäilmoituksen Tiemassaarentiellä ulos ajautuneesta henkilöautosta. Partio löysi autosta kuskin paikalta miehen, joka poliisin mukaan vaikutti päihtyneeltä. Muita henkilöitä ei autossa tai lähistöllä ollut.
Poliisi puhallutti miehen ja sai tulokseksi 2,3 promillea. Tarkempi alkoholimäärä tutkitaan verikokeeessa.
Poliisi arvioi, että autoi oli ajautunut ojaan ja kulkenut sitä pitkin noin sata metriä.
Miehen epäillään syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.