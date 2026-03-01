Sitrushedelmät ovat luonnon omaa karkkia. Ne sisältävät kehollesi tärkeitä aineita ja auttavat jaksamaan talven pimeässä.

Talvi on C-vitamiinia tursuavien mehukkaiden sitrusten aikaa.

Viiden jälkeen -ohjelmassa juontajamme Lauri Kottonen ja Ripsa Koskinen-Papunen maistelivat sitrusherkkuja yhdessä Satotukun myyntipäällikön Annika Hongell-Hakkaraisen kanssa.

Vielä hetken aikaa suomalaiset voivat nautiskella myös harvinaisemmasta sesonkiherkusta: veriappelsiinista.

Tiesitkö, että veriappelsiinissa on antosyaania, joka antaa hedelmälle sen kauniin värin? Veriappelsiini on kalvakampaa sisarustaan myös kivennäisainepitoisempi.

Miten tunnistaa mehukkaan sitrushedelmän?

Mutta miten sitten tunnistaa mehukkaimman sitrushedelmän? Mitä hedelmän kuoret kertovat esimerkiksi appelsiinista?

Entä mikä sitrus on se terveellisin? Katso alla olevalta videolta asiantuntijan vastaus:

2:16 Mikä sitrus on se terveellisin? Satotukun myyntipäällikkö Annika Hongell-Hakkarainen vastaa!