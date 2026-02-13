Linja-autonkuljettajan törkeä ajo valtatie 9:llä päätyi poliisin tutkittavaksi.
Linja-autonkuljettajan epäillään syyllistyneen törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ajamalla vaarallisesti valtatie 9:llä, poliisi kertoo.
Hätäkeskus sai torstaina kello 18.17 ilmoituksen, jonka mukaan linja-auto ohittelee vaarallisesti välittämättä sulkuviivoista, ajaa ylinopeutta ja ajaa muutenkin holtittomasti. Poliisin arvion mukaan matkustajien ja vastaantulevan liikenteen on syytä epäillä vaarantuneen.
Poliisi sai linja-auton kuljettajineen kiinni Liperistä. Vuonna 1965 syntynyt kuljettaja oli matkalla Joensuuhun. Tapauksesta on kirjattu rikosilmoitus.