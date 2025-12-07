NHL:n suomalaishyökkääjä Aatu Räty oli huippuiskussa, kun hänen edustamansa Vancouver Canucks löi Minnesota Wildin maalein 4–2.
2+1-tehot tehnyt Räty sai kiekon maaliin ensimmäisen kerran toisessa erässä, mutta osuma hylättiin potkuliikkeen vuoksi.
Pelin pistetili aukesi kuitenkin hetken päästä, kun Räty sai syöttöpisteen Elias Petterssonin 2–1-osumaan.
Vain muutamaa minuuttia myöhemmin oli Rädyn vuoro onnistua hyväksytysti. Suomalaistähti laukoi tarkalla rannekudilla kiekon ohi huippuvireessä olevan Minnesota-vahdin Jesper Wallstedtin.
Wallstedt on ollut alkukaudella hurjassa iskussa. Hän on torjunut 11 ottelussa peräti neljä nollapeliä.
Räty onnistui toistamiseen päätöserässä, kun Wallstedt hukkasi kiekon Minnesota-maalin takana ja Räty kiepautti kiekon sisään.
Kolmen tehopisteen ilta oli Rädylle uran ensimmäinen. Räty on tehnyt tällä kaudella 26 ottelussa tehot 3+8=11.