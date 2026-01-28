Helsingin Sanomien päätoimittaja Erja Yläjärvi on avannut netissä julkaistun kommenttijutun poistamisen taustoja.
Helsingin Sanomat poisti eilen tiistaina illalla jutun, jossa lehden toimittaja Tuomas Peltomäki kertoi omista kokemuksistaan Amazing Race -tosi-tv-ohjelman kilpailijana. Juttu oli netissä julki pari tuntia.
Päätoimittaja Erja Yläjärvi kertoo tänään tehneensä päätöksen vastaavana päätoimittajana, kun kävi ilmi, että "journalistinen prosessi oli pettänyt".
Hänen mukaansa jutusta saattoi saada kuvan, että Helsingin Sanomat markkinoi yksittäistä televisio-ohjelmaa. Amazing Race on Nelosen ohjelma. Helsingin Sanomat ja Nelonen kuuluvat molemmat samaan Sanoma-konserniin.
– Piilomainonta ja yhtiön eri tuotteiden ristiinmarkkinointi ovat journalistin ohjeiden vastaisia. Lukijalle tällaisen vaikutelman riski oli ilmeinen. Yrityksen viestinnän ja riippumattoman journalismin lähtökohdat ovat ylipäätään erilaiset, ja tämä ero on syytä pitää kirkkaana, Yläjärvi kirjoittaa jutussaan.
Uutisraportti-podcastia Helsingin Sanomissa tuottava Peltomäki oli alun perin kirjoittanut kokemuksistaan ohjelmassa Sanoman viestintäosaston pyynnöstä yhtiön sisäiseen käyttöön.
– Vaikka toimituksessa tekstiä olikin jossain määrin muokattu käsittelyvaiheessa, se ei kuitenkaan ollut alun perin syntynyt journalistisista lähtökohdista.