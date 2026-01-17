Helsingin Sanomat on poistanut verkkosivuiltaan jutun Puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta.
Asiasta kertoo vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi kolumnissaan. Yläjärven mukaan juttu poistettiin vastaavan päätoimittajan päätöksellä.
Hovioikeus tuomitsi viime vuonna kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta ja sen yrityksestä niin sanotussa Viestikoekeskus-jutussa. Joulukuussa korkein oikeus hylkäsi valituslupahakemukset, ja hovioikeuden tuomio jäi voimaan.
Samalla HS:n omistaja Sanoma Media Finland määrättiin poistamaan vuonna 2017 julkaistu juttu verkosta.