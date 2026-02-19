Hautala kiistää HS:lle toimittajien ohjailun.

Toimittaja Erkka Mikkonen sanoo uutuuskirjassaan, että Suomen Moskovan-suurlähettiläs Mikko Hautala yritti virkakautensa aikana vaikuttaa Venäjä-uutisointiin. Asiasta uutisoi torstaina Helsingin Sanomat.

Mikkosen mukaan Hautala oli muun muassa sanonut, ettei suomalaisten viestimien tehtävä ole vaikeuttaa Suomen ja Venäjän suhteita. Hautala kiistää HS:lle toimittajien ohjailun.



Mikkonen työskenteli aiemmin Ylelle freelance-toimittajana Venäjällä ja Ylen Moskovan-kirjeenvaihtajana. Mikko Hautala työskenteli Suomen suurlähettiläänä Moskovassa vuosina 2016–2020.



HS haastatteli myös neljää muuta Hautalan suurlähettiläsaikana Venäjällä työskennellyttä toimittajaa. Heistä yksi kertoo Hautalan pyrkineen aktiivisesti ohjailemaan toimittajia. Muilla haastatelluilla toimittajilla ei ole kokemuksia vastaavasta toiminnasta.



Erkka Mikkosen Homona Putinin Venäjällä -kirja ilmestyi torstaina.