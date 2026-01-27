Liiketoiminta ja kehitys

Nelosen mukaan Peltomäki osallistui kisaan siskonsa kanssa.

– Toteutan stereotyyppistä mielikuvaa nirppanokkaisesta ja omissa maailmoissaan liihottelevasta Hesarin toimittajasta joskus liiankin hyvin. Se on näkynyt varsinkin suhtautumisessani suomalaiseen televisioviihteeseen. Kertavilkaisulla, useimmiten vilkaisemattakin, olen tuominnut sen halvaksi roskaksi, Peltomäki muun muassa kirjoitti jutussa.

Jutussa HS:n toimittaja Tuomas Peltomäki kertoi verkkojutussa kokemuksistaan sarjan kuvauksissa. Sarjaa on esitetty Nelosella ja sen suoratoistopalvelu Ruudussa.

Tuomas Peltomäki ja hänen siskonsa Sini Peltomäki osallistuivat Amazing Race Suomi 2025 -ohjelmaan. All Over Press

Poistettiin päätoimittajan päätöksellä

Juttu poistettiin verkkosivuilta tiistaina HS:n vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven päätöksellä. Lehden mukaan juttua ei julkaistu HS:n journalististen periaatteiden mukaisesti. Lehti ei perustellut jutun poistamista sen tarkemmin.

STT ei ole tavoittanut toistaiseksi Yläjärveä tai Peltomäkeä. Helsingin Sanomat, Nelonen ja Ruutu kuuluvat kaikki Sanoma-konserniin, joka on STT:n suurin omistaja.