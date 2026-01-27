Helsingin Sanomat on poistanut verkkosivuiltaan toimittajansa jutun, joka käsitteli tämän kokemuksia Amazing Race -kilpailussa.
Jutussa HS:n toimittaja Tuomas Peltomäki kertoi verkkojutussa kokemuksistaan sarjan kuvauksissa. Sarjaa on esitetty Nelosella ja sen suoratoistopalvelu Ruudussa.
– Toteutan stereotyyppistä mielikuvaa nirppanokkaisesta ja omissa maailmoissaan liihottelevasta Hesarin toimittajasta joskus liiankin hyvin. Se on näkynyt varsinkin suhtautumisessani suomalaiseen televisioviihteeseen. Kertavilkaisulla, useimmiten vilkaisemattakin, olen tuominnut sen halvaksi roskaksi, Peltomäki muun muassa kirjoitti jutussa.
Nelosen mukaan Peltomäki osallistui kisaan siskonsa kanssa.