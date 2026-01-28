Lopullisesta jutusta poistettiin tekstin kohta, jossa toimittaja pohti, kuulostaako teksti lipomiselta työnantajaa kohtaan.

Helsingin Sanomien tiistaina verkkosivuiltaan poistama juttu Amazing Race -ohjelman kuvauksista pohjautuu paljolti Sanoman sisäisellä viestikanavalla julkaistuun tekstiin.



Amazing Race -ohjelmaan kilpailijana osallistunut toimittaja Tuomas Peltomäki kertoi tekstissä kokemuksistaan STT:n tietojen mukaan hyvin myönteiseen sävyyn. Sarjaa on esitetty Nelosella ja sen suoratoistopalvelu Ruudussa.



HS:n julkaisema juttu ei ole sanasta sanaan samanlainen kuin Peltomäen kirjoittama alkuperäinen teksti, mutta STT:n tietojen mukaan ne vastaavat toisiaan suurelta osin.



Poistetun jutun tilalla HS:n verkkosivuilla kerrotaan nyt, että juttu poistettiin lehden vastaavan päätoimittajan Erja Yläjärven päätöksellä. Lehden mukaan juttu poistettiin, koska sitä ei julkaistu HS:n journalististen periaatteiden mukaisesti. Tekstissä ei perustella jutun poistamista tämän tarkemmin.

Peltomäki ei kommentoi juttua

Sanomien uutiskirjeessä julkaistiin alkuperäisen tekstin ensimmäiset kappaleet. Tekstissä Peltomäki sanoo, että kisaaminen Amazing Racessa paljasti hänelle Sanoma Media Finlandista paljon hyvää.



– Kamalaa, miltä lipomiselta työnantajaamme kohtaan tämä kaikki kuulostaa!, Peltomäki kirjoittaa.



Tämä kohta kuitenkin poistettiin HS:n julkaiseman jutun alusta. Poistettu juttu alkoi näin:



– Toteutan stereotyyppistä mielikuvaa nirppanokkaisesta ja omissa maailmoissaan liihottelevasta Hesarin toimittajasta joskus liiankin hyvin. Se on näkynyt varsinkin suhtautumisessani suomalaiseen televisioviihteeseen. Kertavilkaisulla, useimmiten vilkaisemattakin, olen tuominnut sen halvaksi roskaksi.



Peltomäki ei halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

"Perusteluita syytä avata tarkemmin"

Suomalaisten joukkoviestimien itsesääntelyelimen Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi STT:lle tiistaina, että jutun poistamisen perusteluita olisi syytä avata yleisölle tarkemmin.



Sinänsä JSN ei hänen mukaansa edellytä perusteluiden kertomista kuin vasta siinä tapauksessa, jos jutun poistamisesta tehtäisiin neuvostolle kantelu.



– Mutta onhan se aina hyvä tapa kertoa yleisölle, että miksi toimenpide on tehty. Journalistisiin periaatteisiin viittaaminen kertoo siitä jotain, mutta ei ihan avaa, mikä on ollut poistamisen peruste, Hyvönen sanoi.



Helsingin Sanomat, Nelonen ja Ruutu kuuluvat kaikki Sanoma-konserniin, joka on STT:n suurin omistaja.