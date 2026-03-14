Lähi-Idän konflikti vaikuttaa voimakkaasti öljykuljetuksiin ja samalla öljyn hintaan.

Iran vannoo kostavansa Yhdysvalloille iskun, joka kohdistui öljyviennin kannalta tärkeälle Khargin saarelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat on tuhonnut kaikki sotilaskohteet saarella.

Iranin uutistoimisto Farsin mukaan Trumpin väitteet eivät pidä paikkaansa, ja saaren puolustus on aktivoitu uudelleen.



Trump sanoi tänään myös, että useat maat olisivat lähettämässä sotalaivoja Hormuzinsalmelle. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, mistä maista on kyse.

Persianlahdella sijaitsevan Hormuzinsalmen kautta kulkee noin viidennes maailman öljystä. Nyt salmi on kiinni ja kuljetukset pitkälti pysähtyneet.

Karu arvio

Talousmedia Bloombergin arvion mukaan Hormuzinsalmen kuukauden mittainen sulku pitäisi Brent-raakaöljyn hinnan sadan dollarin tuntumassa barrelilta.

Kahden kuukauden jälkeen hinta huitelisi jo lähes 140 dollarissa. Tämä hinta voisi nostaa ysivitosen litrahinnan kolmeen euroon.

Kolmen kuukauden sulku tarkoittaisi jo 160 dollarin barrelihintaa.

S-Pankin päästrategi Tanjan Wennonen-Kärnä toteaa, että öljyn hintaa lukuun ottamatta konfliktin vaikutukset talouteen ovat toistaiseksi olleet melko pieniä, mutta varovaisuus on lisääntynyt.

– Suurimmat reaktiot on nähty koroissa, jotka ovat nousseet jonkin verran. Öljyn hinta on noussut merkittävästi ja dollari on vahvistunut.

Wennonen-Kärnä kertoo, että osakemarkkinoilla on ollut hyvinkin rauhallista.

– Maaliskuun alusta ollaan esimerkiksi Suomessa vain 1,4 prosenttia tultu alas eli todella vähän.

2:12 CNN: Iran on alkanut miinoittaa Hormuzinsalmea. Merisotaopin pääopettaja Sakari Soini kommentoi.