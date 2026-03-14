Niko Kytösaho ja Antti Aalto jatkoivat mainiota kevätvirettään mäkihypyn maailmancupissa Holmenkollenilla. Kisan voitti Sveitsin Gregor Deschwanden. Ykkössija oli 35-vuotiaalle hyppääjälle uran ensimmäinen maailmancupissa.
Kytösaho oli avauskierroksen jälkeen viidentenä hypättyään ensimmäisellään 131 metriä. Eroa kolmantena olleeseen Norjan Johann Andre Forfangiin oli tuossa kohtaa 1,2 pistettä.
Kytösahon toinen hyppy kantoi 125,5 metriin, ja hän putosi kuudenneksi. Eroa kolmanneksi sijoittuneeseen Japanin Naoki Nakamuraan jäi lopulta vain 2,1 pistettä.
Kyseessä on Kytösahon uran toiseksi paras sijoitus henkilökohtaisessa maailmancup-kisassa. Helmikuussa Willingenissä tulos oli pykälää parempi.
Aalto täydensi mainion suomalaispäivän kahdeksannella sijallaan. Hänkin jäi Nakamurasta vain 3,7 pistettä.
Viime viikonloppuna Lahdessa Kytösaho ja Aalto päättivät Suomen mäkimiesten 12 vuoden odotuksen yltämällä parikisassa kolmanneksi. Tuohon asti viimeisin maailmancupin palkintosijoille yltänyt suomalainen mieshyppääjä oli Anssi Koivuranta tammikuulta 2014.