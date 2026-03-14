Maajussi-Hannu ei ole ollut vakavassa suhteessa | MTV Uutiset





Maajussi-Hannu, 24, ei ole ollut vakavassa suhteessa: "En ole vienyt ketään vanhemmilleni näytille" 0:32 Videolla: Hannu etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa Julkaistu 14.03.2026 18:05 Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Hannu etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa. Maajussille morsian -ohjelman 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat. Yksi uusista maajusseista on Tervajoella asuva agrologi Hannu, 24. Hannu työskentelee sukunsa viljatilalla, jonka isännyys on tulevaisuudessa siirtymässä hänelle. Päivisin hän tekee töitä hankeasiantuntijana ja kouluttajana vahvistaen maatalousyrittäjien osaamista. Töiden lisäksi miehen arkea rytmittävät crossfit, lavatanssit sekä luottamustoimet kunnallispolitiikassa ja maatalouden edunvalvonnan parissa.

Suvun viljatilan isännyys on tulevaisuudessa siirtymässä Hannulle.

Hannu on pohtinut useampaankin otteeseen hakevansa mukaan Maajussille morsian -ohjelmaan, mutta aiempina vuosina aika ei vielä tuntunut oikealta. Nyt hän kokee elämänsä olevan riittävän vakaata vakituisen työn ja selkeän tulevaisuuden suunnan ansiosta, ja niinpä hän päätti vihdoin laittaa hakemuksen vetämään.

Hannu ei ole vielä koskaan ollut vakavammassa suhteessa.

– Se onkin nyt mielenkiintoinen tilanne, jos pääsee niin pitkälle ohjelmassa, että tänne tulee naisväkeä farmiviikolle. En ole vielä tähän mennessä vienyt ketään vanhemmilleni näytille, ja jos yhtäkkiä siihen tulevatkin naiset rivissä seisomaan. Se voi olla yllätys, hän sanoo huvittuneena.

Hannu toivoo tulevan kumppaninsa olevan sosiaalinen ja määrätietoinen, samanlaiset arvot jakava ihminen, jonka kanssa on hauskaa ja joka tietää, mitä elämältään haluaa.

Kumppanin kiinnostus maatilan hommia kohtaan olisi positiivinen asia, mutta Hannu alleviivaa, ettei ole etsimässä tilalleen työntekijää.

Hannun tulevaisuuden haaveet liittyvät vahvasti rakkauteen ja perhe-elämään.

– Haaveilen parisuhteesta, jossa pääsee rakentamaan yhteistä tulevaisuutta, perheestä ja maalla asumisesta, hän summaa.

