Hannu etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa.
Maajussille morsian -ohjelman 19. kaudella tavataan kahdeksan 20–47-vuotiasta maajussia hevos-, vilja-, maito- ja luomuvihannestiloilta. Mukana on miehiä ja naisia, joilla on yhteinen toive: löytää kumppani jakamaan niin arki kuin unelmat.
Yksi uusista maajusseista on Tervajoella asuva agrologi Hannu, 24.
Hannu työskentelee sukunsa viljatilalla, jonka isännyys on tulevaisuudessa siirtymässä hänelle. Päivisin hän tekee töitä hankeasiantuntijana ja kouluttajana vahvistaen maatalousyrittäjien osaamista.
Töiden lisäksi miehen arkea rytmittävät crossfit, lavatanssit sekä luottamustoimet kunnallispolitiikassa ja maatalouden edunvalvonnan parissa.