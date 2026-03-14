Hyvällä nukkumisergonomialla ja hygienialla on valtava vaikutus siihen, kuinka ihminen nukkuu ja kuinka laadukasta uni on. Näin usein tyyny ja peitto tulisi vaihtaa.

Hyvät yöunet eivät ole vain pituudesta kiinni, vaan myös vuodevaatteiden kunnolla ja puhtaudella on merkitystä.

– Unihygienia on sitä, että pestään säännöllisesti petivaatteet ja pidetään sänky raikkaana ihan tyynystä lähtien, Familonin nukkumisergonomian asiantuntija Jonna Vuorela kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Unihygieniaan kuuluu säännöllinen pesu ja tuuletus. Vuorela suosittelee pesemään tyynynsuojuksen jopa pari kertaa kuukaudessa, sillä se kerää kosteutta ja eritteitä.

Lisäksi tyynyä kannattaa pöyhiä päivittäin. Se auttaa palauttamaan ilmavuuden ja voi pidentää tyynyn käyttöikää.

Älä sorru petausmokaan

Vuorela huomauttaa eräästä yleisestä virheestä, jonka moni tekee petivaatteiden kanssa. Sänkyä ei nimittäin kannata pedata heti ylös noustuaan, koska lakanoihin ja muihin petivaatteisiin kertyy yön aikana kosteutta.

– Kun se haihtuu pois, se pitää vuoteen raikkaana, Vuorela vinkkaa.

Mistä tietää, että unihygienia ei ole kunnossa?

Vuorela kertoo, että huonosti nukutun yön tunnistaa siitä, että on heräillyt yön aikana useaan otteeseen, selkä on kipeä, eikä ole palautunut kunnolla.

– Nykypäivänä on tietysti älykelloja ja älysormuksia, jotka mittaavat unta. Sieltä saa dataa unen laadusta ja univaiheista, hän vinkkaa.

Nukkumista tukee oikeanlaiset petivaatteet. Virheitä voi olla esimerkiksi omalle vartalolle sopimattomalla alustalla nukkuminen. Liian korkealla tyynyllä nukkuminen venyttää kaularangan asentoa ja peittokin voi olla liian lämmin suhteessa makuuhuoneen lämpötilaan.

– Nämä kaikki vaikuttavat siihen, ettei yö ole palauttava, Vuorela summaa.

Tyyny ja peitto vaihtoon

Vuorelan mukaan tyynyille sopiva vaihtoväli on yleensä kahdesta neljään vuotta ja peitoille noin neljä vuotta.

Syy on käytännöllinen. Tyynyn täyte menettää ajan myötä muotonsa, mikä voi heikentää tukea ja vaikuttaa nukkumisasentoon.