Eniten sotilasliittoon luottavat miehet, oikeistopuolueiden kannattajat sekä nuoret ja vanhat.

Uutissuomalaisen teettämän kyselytutkimuksen mukaan hieman alle puolet suomalaisista luottaa sotilasliitto Natoon Euroopan ja Suomen turvallisuuden takaajana.

Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia kertoi luottavansa Natoon ja 22 prosenttia ei osannut ottaa kysymykseen kantaa. 32 prosenttia vastaajista ei luottanut sotilasliittoon turvallisuuden takaajana.

Miehet luottivat Natoon naisia enemmän. Miehistä sotilasliittoon luotti 55 prosenttia ja naisista 37 prosenttia.

Ikäryhmistä eniten Natoon luottivat kaikkein nuorimmat ja vanhimmat. 18–29-vuotiaiden sekä yli 70-vuotiaiden ryhmistä Natoon luotti yli puolet vastanneista.

Epäluottamusta kyselyssä ilmaisivat puoluekannatuksen perusteella eniten vasemmistoliiton kannattajat, joista 63 prosenttia kertoi, ettei luota Natoon.

Luottavaisimpia olivat perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat, joista kumpaisestakin ryhmästä noin 70 prosenttia kertoi luottavansa Natoon.

Vanhempi tutkija Iro Särkkä Ulkopoliittisesta instituutista arvioi Uutissuomalaisen haastattelussa, että sotilasliiton luotettavuuteen suomalaisten silmissä on vaikuttanut epäluottamus Yhdysvaltain nykyhallintoa kohtaan.

Iro Researchin toteuttamaan kyselyyn vastasi tammikuussa noin tuhat ihmistä, jotka edustavat valtakunnallisesti 18 vuotta täyttäneitä mannersuomalaisia. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

