Hollannin Utrechtissa tapahtui suuri räjähdys torstaina.
Hollanissa Utrechtin kaupungissa on tapahtunut suuri räjähdys. Hollannin yleisradio NOS:n mukaan räjähdys tapahtui keskusta-alueella Visscherssteeg-kadulla asuintalossa.
Viranomaisten mukaan ainakin neljä ihmistä on loukkaantunut ja noin 50 lähitalojen asukasta on evakuoitu.
Viranomaiset eivät vielä tiedä räjähdyksen syytä.
Viranomaiset kertovat, että räjähdys ja siitä aiheutunut tulipalo on aiheuttanut vahinkoja monille lähialueen rakennukselle.