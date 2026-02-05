Venäläismedioiden mukaan tulipalo syttyi, kun tavarajuna suistui raiteiltaan.
Useita polttoaineita kuljettaneita säiliövaunuja leimahti liekkeihin Venäjän Mitshurinskissä Tambovin alueella keskiviikkona iltapäivällä.
Venäläiskanava Ren TV kertoo Telegram-kanavallaan, että viisi polttoainetta kuljettanutta säiliövaunua syttyi tuleen tavarajunan suistumisen seurauksena.
Myös venäläinen RIA-uutistoimisto kertoo Reutersin mukaan, että polttoainetta kuljettaneet säiliövaunut olivat suistuneet raiteilta ja syttyneet tuleen.
Silminnäkijän kuvaamalla videolla näkyy valtava tulipallo ja suuri musta savupatsas lähellä rautatieasemaa. Reuters on vahvistanut, että video on kuvattu Mitshurinskissä keskiviikkona.
Venäjän rautatieyhtiö (RZD) on Moscow Timesin mukaan vahvistanut tapahtumat. Maan hätätilaministeriön mukaan sammutustöihin osallistui 47 palomiestä.