Yksi Helsinki-Vantaalta Schipholiin lähtevistä lennoista on peruttu.
Amsterdamissa on lentokaaos.
Sunnuntaina pelkästään alankomainen lentoyhtiö KLM on joutunut perumaan 295 lentoa, joiden oli määrä saapua tai lähteä Amsterdamin Schipholin lentokentältä.
Lisää on luvassa, sillä KLM ilmoitti peruvansa maanantaina ainakin 124 lentoa.
Asiasta kertovat muun muassa NL Times ja uutistoimisto Reuters.
Syynä peruutuksille on huono sää. Schipholin lentokenttä on varoittanut matkustajia lentojen peruuntumisista ja viivästymisistä.
Lentojen ongelmat johtuvat lentokoneiden jäätymisestä. Amsterdamissa lämpötila on nollan paikkeilla ja taivaalta sataa räntää. Lähipäivinä maahan ennustetaan satavan joitain senttejä lunta.
Helsinki-Vantaan lentoasemalta oli sunnuntaina tarkoitus lentää kolme lentoa Amsterdamiin. Näistä yksi on Finavian mukaan peruttu ja yksi myöhässä.
Maanantaina Helsinki-Vantaalta oli luvassa viisi lentoa Amsterdamiin. Kello 18.20 lähtevä lento on jo peruttu.