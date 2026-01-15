Kolme ihmistä loukkaantui poliisiasemalla tapahtuneessa räjähdyksessä Romaniassa. Katso video tilanteesta yltä!
Valtava räjähdys ravisteli Lugojn kaupunkia Romaniassa eilen aamulla. Asiasta kertoo ENEX, joka pohjaa uutisensa romanialaisen Pro TV -kanavan tietoihin.
Paikallisella poliisiasemalla sattuneessa onnettomuudessa loukkaantui kolme ihmistä, mutta kukaan ei menehtynyt räjähdyksen hurjasta voimasta huolimatta.
Kyseessä on liikennepoliisin lisärakennus, jossa toimii rikosrekistereitä ylläpitävä toimisto. Loukkaantuneet ovat sisäasiainministeriön työntekijöitä, joista yksi sai palovammoihinsa hoitoa sairaalassa.
Myös rakennuksen ulkopuolella olevat sivulliset olivat vaarassa, kun rakennuksen seinä romahti räjähdyksen voimasta sitä vierustavalle kadulle.
Yllä olevalta videolta voi nähdä, miten sivullinen mies selviää tilanteesta onnenkantamoisesti.
Räjähdyksen aiheuttajasta ei toistaiseksi ole tietoa.