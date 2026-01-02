Kylmäpäinen kauppias ei taipunut ryöstäjän vaatimuksiin.
Schiedamin kaupungissa Hollannissa sijaitsevaan ruokakauppaan yritettiin tehdä joulun alla aseellinen ryöstö.
Joulukuun 22. päivänä sattunut välikohtaus alkoi, kun naamioitu henkilö tunkeutui Antalya Market -nimiseen kauppaan ja osoitti kauppiasta aseella vaatien tältä rahaa.
Kaupassa ollutta asiakasta osoitettiin myös aseella, mutta lopulta ryöstäjä vaikutti käskevän naista poistumaan kaupasta.
Kauppias Mustafa Aydin kertoo yrittäneensä pysyä rauhallisena ja painaneensa ohjeistuksen mukaisesti kassakoneen hälytyspainiketta.
Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka ryöstäjä jatkaa aseella uhkaamista, mutta alkaa hiljalleen perääntyä.
Lopulta kauppias lähtee ajamaan ulos pakenevaa ryöstäjää takaa, ja tilanne raukeaa.
Katso jutun pääkuvan paikalla olevalta videolta, miten välikohtaus eteni.