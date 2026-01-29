Attendon hoivakodissa Espoossa on tapahtunut vakava laiminlyönti viime viikonloppuna.
Asukas menehtyi Attendo Olarinpuistossa omassa huoneessaan tehtyään turvarannekkeellaan turhaan hälytyksen 11 kertaa tunnin aikana.
Yksikään hälytys ei mennyt perille, eikä niihin reagoitu, sillä molemmat hälytyksiä vastaanottavat puhelimet olivat pois päältä, Attendo kertoo tiedotteessaan.
Asiasta uutisoi ensin muun muassa Iltalehti. Sen mukaan kuollut asiakas oli vanhus.
– Kodeissamme on selkeät ohjeistukset siitä, miten puhelimista ja muista työvälineistä huolehditaan. Näin on ollut Olarinpuistossakin, mutta ohjeistuksia ei ole noudatettu, Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist toteaa tiedotteessa.
Holmqvistin mukaan kyse on tehtävien vakavasta laiminlyönnistä.
– Olemme tästä äärimmäisen pahoillamme ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty Olarinpuistossa sen varmistamiseksi, että näin ei pääse enää tapahtumaan. Pyydän tapahtunutta sydämestäni anteeksi.
Media uutisoi sisäisen tiedotteen perusteella
Menehtyneen asukkaan läheiselle on Attendon mukaan kerrottu tilanteesta heti sen ilmitulon jälkeen ja vakava laiminlyönti on käsitelty hänen kanssaan.
Tämän lisäksi asiasta viestittiin laajasti koko henkilöstölle aiemmin tällä viikolla.
Iltalehden aiheesta tekemä uutinen pohjautuu tähän sisäiseen tiedotteeseen.
– On osa meidän toimintamalliamme, että vakavista laiminlyönneistä puhutaan sisäisesti. Näin varmistamme, että otamme tilanteista opiksi. Teemme näin jatkossakin silläkin riskillä, että sisäisestä viestinnästä voi joskus tulla ulkoista, Holmqvist toteaa.