Onko yhteiskunta unohtanut iäkkäämpien kansalaisten tarpeet digiasioissa?

Huomenta Suomessa pohdittiin iäkkäämpien kansalaisten digiosaamisen tasoa. Tilastokeskus on arvioinut, että Suomessa on jopa satojatuhansia, joilla ei ole riittäviä digitaitoja.

– Siellä on hyvin monenlaisia ihmisiä. On ihmisiä, jotka eivät ole missään kohtaa elämäänsä digilaitteisiin koskeneetkaan, vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo kertoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Digitalisaatio etenee Suomessa vauhdilla. Topo on laatinut vuosikertomuksen valtioneuvostolle, jossa ilmaisee huolensa, että yhteiskunta on unohtanut iäkkäämpien kansalaisten tarpeet digiasioissa.

Digiosaamisesta on pidettävä huolta

Hän muistuttaa, ettei digitalisaatio aiheuta haasteita pelkästään vanhemmalle väelle, vaan nuorempienkin ihmisten joukossa on ihmisiä, joiden taidot eivät riitä digiasioiden kanssa pärjäämiseen.

– Kaikkien, joilla on älypuhelin, kannattaa miettiä hetken sitä, että entä jos se puhelin olisi kokonaan toimintakyvytön viikon ajan. Tämä ehkä auttaa ymmärtämään tätä tilannetta, Topo haastaa.

Tällöin esimerkiksi pankkiasiat täytyisi hoitaa jollain muulla tavalla, koska verkkopankkiin ei puhelimella voisi kirjautua. Ensiksi pitäisi selvittää, missä on fyysinen pankkikonttori ja mitkä ovat sen aukioloajat.

Maan sisällä vaihtelua

– Lopputulos on se, että meillä on suurta eriarvoisuutta. Osa kunnista ei tätä juurikaan edistä. Sen myötä meillä iäkkäät ihmiset ja ylipäätään työelämän ulkopuolella olevat ihmiset ovat aika eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä he asuvat, Topo kertoo.