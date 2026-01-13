Suomalaiset uskaltavat vanheta, mutta luotto julkiseen vanhustenhoitoon horjuu.

Vanhustenhoidon ja hoivakotien tilanne on jälleen suomalaisten huulilla Turussa tapahtuneen muistisairaan naisen kuoleman jälkeen. Nainen oli sidottu tuoliin ennen kuolemaansa.

MTV Uutisten haastattelemia ihmisiä ei pelottanut vanheta, mutta luottoa laitettiin hieman enemmän perheen kuin julkisen hoidon varaan. Etenkin henkilöstöpula ja resurssien riittävyys mietityttivät.

Voit katsoa ihmisten ajatuksia videolta artikkelin alusta.

Turussa vanhusten hoivakodissa tapahtunut ikäihmisen kuristuminen kuoliaaksi on kuohuttanut myös hoivakotien asukkaita.

Honkaharjun palvelukeskuksen asukas Marja-Liisa Mattila kertoo seuraavansa päivittäin työntekijöiden kiirettä.

Hän pitää hyvänä asiana, ettei heidän hoivakodissaan ole luvallista sitoa ketään.

– Se on hyvä päätös, jos vain kerkeää niiden juoksijoiden perään, kun yksin tekee yövuoroa. Kahteen suuntaan näen tästä ovesta, kun niitä [hoitajia] menee. Ja minä vielä täällä pyydän apua sitten.

– Miten yksi ihminen kerkeää? Kyllä se on niin vähän mitoitettu tuo hoitajien homma, että eduskunnasta enemmän saisi panna pois, kun sairaanhoitajia vähentää.